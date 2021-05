Nový iMac M1 potvrdil v prvních testech svůj brutální výkon

Po ranním úniku prvních výkonnostních testů iPadů Pro M1, o které se pravděpodobně postarali první zahraniční testeři ve formě novinářů a youtuberů, se před malou chvílí na světlo světa dostaly i první testy výkonu iMacu M1. I ty se v nich přitom zdají být více než dobré, své nejvýkonnější předchůdce ve formě 21,5” iMaců s čipem i7 totiž roznesl na kopytech a špatně si nevedl ani v porovnání s 27” modely.

Nový základní iMac M1 dosáhl ve výkonnostních testech skrze Geekbench 5 1729 bodů na jedno jádro a 7459 bodů na více jader, což je logicky zhruba stejné skóre, kterého dosáhl i právě iPad Pro M1. Nejnadupanější 21,5” iMac s čipem i7, který byl světu odhalen v roce 2019, přitom získal v benchmarku “jen” 1109 bodů na jedno jádro a 6014 bodů na více jader, což jinými slovy znamená, že na jedno jádro je nový iMac M1 o 56 % lepší, rychlejší nebo chcete-li výkonnější a na více jader jej pak překonává o 24 %. Rozdíly jsou tedy skutečně výrazné.

Pokud bychom pak nový iMac M1 porovnávali s nejvyšší konfigurací 27” iMacu, která je osazená osmijádrovým procesorem Intel Core i7 10. generace, zjistili bychom, že ani zde si iMac M1 nevede vůbec špatně. 27” model totiž dosáhl v Geekbench 5 skóre pro jedno jádro 1247 bodů a na více jader pak průměrně 9002 bodů. O velkém rozdílu se tedy hovořit nedá, vezmeme-li v potaz to, že za “základní” high-endový iMac (základním je myšlena minimální RAM a SSD) vychází na 69 990 Kč, zatímco základní iMac M1 na 37 990 Kč. Už s ohledem na tyto minimální rozdíly je proto jasné, že aby Apple prodejnost větších iMaců udržel, musí co nejdříve představit jejich novou generaci s čipy řady M. Stát by se tak mohlo snad už na letošním WWDC.