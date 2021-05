Jablečné operační systémy jsou plné všemožných speciálních znaků a symbolů, které nikde jinde nenajdete. I když by se mohlo zdát, že se jedná o jakési „ikony“, jež jsou přímo součástí systémů od Applu, a že se k nim obyčejný člověk jakožto „nevývojář“ nemůže dostat, tak je opak pravdou. Pokud byste někdy v budoucnu potřebovali jeden z těchto znaků získat, tak věřte, že s níže uvedeným postupem se bude jednat o brnkačku. Jak už to totiž bývá ve zvyku, tak Apple vše udělal tak jednoduše, jak je to jen možné.

Jak na Macu psát veškeré speciální znaky

Nyní nejspíše čekáte, že vás nasměruji na nějakou webovou stránku, ze které bude možné jednotlivé speciální znaky kopírovat a vkládat – akorát že vůbec. Apple totiž přímo vytvořil speciální aplikaci SF Symboly, ve které se po spuštění veškeré zobrazí veškeré symboly. V této aplikaci pak lze mezi symboly vyhledávat, popřípadě si je můžete také zkopírovat a kamkoliv vložit.

Prvně je nutné, abyste se na Macu přesunuli na tuto stránku , ze které aplikaci SF Symboly stáhnete.

, ze které aplikaci SF Symboly stáhnete. Jakmile se na stránku přesunete, tak sjeďte o kus níže, kde najdete sekci Download the app.

Zde pak klepněte na tlačítko Download u poslední verze aplikace SF Symboly.

u poslední verze aplikace Po stažení na stažený soubor dvakrát poklepejte, čímž dojde k otevření instalátoru.

čímž dojde k otevření instalátoru. Nyní se „prokousejte“ klasickou instalací aplikace pro macOS.

aplikace pro macOS. Jakmile aplikaci SF Symboly nainstalujete, tak stačí, abyste ji spustili. Ke spuštění můžete využít například Spotlight, popřípadě stačí přejít do složky Aplikace.

Po otevření aplikace si stačí najít znak, který chcete využít.

který chcete využít. Nakonec na něj klepněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Zkopírovat symbol.

Pomocí výše uvedeného způsobu si tedy můžete zkopírovat jakýkoliv speciální znak, který je součástí iOS, iPadOS, macOS, watchOS či dalších jablečných operačních systémů. Znak poté můžete kamkoliv v systému vložit. Počítejte však s tím, že tyto znaky uvidí pouze jedinci, kteří využívají jablečná zařízení. Jestliže se na znak podívá někdo s konkurenčním operačním systémem, tak namísto znaku uvidí pouze čtvereček. Ostatní operační systémy totiž jablečné znaky nemusí umět. Aplikace SF Symboly, kterou jsem zmínil výše, samozřejmě funguje také offline.