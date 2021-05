Apple vyvíjí vlastní herní konzoli!

Trh s herními konzolemi se možná dočká vstupu dalšího zajímavého hráče. Vyplývá to alespoň z tvrzení “dobře informovaných zdrojů” (jak se diskutující označují), dle kterých začal Apple pracovat na vlastní kapesní herní konzoli ve stylu Nintenda Switch. A že má být skutečně o co stát.

Jak daleko kalifornský gigant ve vývoj tohoto zbrusu nového produktu je zdroje sice neprozradily, tvrdí však, že jí hodně věří a chystá kvůli tomu pro ní i speciální procesor. Ten by měl být uzpůsoben přímo hraní her, takže u něj můžeme počítat s vysoce výkonnou grafickou složkou a architekturou, která bude pro hraní her nejlepší možná. Samozřejmostí pak bude i kvalitní displej s vysokou obnovovací frekvencí, dostatek RAM paměti a snad i dostatek interního úložiště. Co se pak týká her, zdroje tvrdí, že se má Apple zajímat o opravdové pecky typu Far Cry, Assassin’s Creed, Watch Dogs a další.

Kdy přesně bychom se mohli této novinky dočkat je v tuto chvíli zcela nejasné. Nicméně vzhledem k tomu, že o podobném projektu slyšíme dnes prvně je vcelku pravděpodobné, že jsou práce na něm teprve na začátku a od jeho dokončení nás dělí i několik let.