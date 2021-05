Zoom má na iPadu protekci, Apple mu dal přístup ke speciálnímu použití kamery

Během globální zdravotní krize používá aplikaci Zoom miliony uživatelů po celém světě, a to napříč různými platformami. Ti, kteří však vlastní iPad, mohou aplikaci přepnout do režimu Split View, a tím získat z uživatelského rozhraní ještě více. Ti, kteří používají ostatní aplikace na video hovory, mají smůlu. Apple totiž poskytl v rámci iPadOS přístup ke speciálnímu rozhraní API kamery pouze Zoomu.

Poprvé na tento případ zvláštního privilegia upozornil vývojář aplikace Jeremy Provost, který v příspěvku na blogu vysvětluje, že Zoom používá speciální API, které aplikaci umožňuje i nadále používat a přistupovat ke kameře iPadu‌, zatímco je ta používána v režimu zobrazení Split View. Problém je v tom, že speciální API, ke kterému se vývojáři Zoomu dostali, však Apple jiným vývojářům nenabízí, dokonce ani jeho existenci oficiálně nepřiznává. Uvádí tak jen např. u API pro CarPlay, HomeKit, a dalších.

Tato funkce je samozřejmě užitečná ze zřejmých důvodů. Když by uživatel aplikace Zoom bez tohoto speciálního rozhraní API potřeboval během svého videokonferenčního hovoru použít samostatnou aplikaci, např. Poznámky k zaznamenání si nových informací, tak by mu obraz běžně zčernal. To proto, že běžná aplikace nemůže při multitaskingu získat ke kameře ‌iPad‌u přístup. Takhle stále může komunikovat s druhou stranou, vidět ji a být také viděn, přičemž může pracovat s dalším titulem.

To, že obraz při používání aplikace Zoom v režimu rozdělené obrazovky nezčerná, je pro uživatele samozřejmě přínosem. Jenže to má i jeden zásadní háček. Pokud toto neumožňují ostatní konkurenční aplikace, jako že ne, je zde jasné nadržování vývojáři ze strany Applu, který tak má výhodu oproti těm ostatním. Co to znamená? Samozřejmě že nekalou soutěž, která se nikomu z těch, kteří ke speciálnímu API přístup nemají, nemůže líbit. Apple se navíc dušuje, jak všem vývojářům poskytuje stejné podmínky. Že tomu tak úplně není však dokazuje i situace kolem služby Hulu, které také upravil různé možnosti.