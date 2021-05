Z konzolí zamíří na iPhony simulátor života My Time at Portia

Vývojáři z Pathea Games oznámili, že na iPhony zamíří v blízké budoucnosti jejich simulátor života v post-apokalyptickém městečku My Time at Portia. Pokud si však představujete stresující prostředí, ve kterém se vedou boje o poslední dostupné přírodní zdroje, byli byste na omylu. V roztomilém městečku se budete starat o dílnu svého otce, užívat si malebné okolí a přitom pomáhat množství zajímavých obyvatel. Nabízí se srovnání s nezávislým hitem Stardew Valley, s tím totiž sdílí zaměření na farmaření, výpravy do dolů i navazování vztahů s ostatními herními postavami, to vše navíc nabízí ve grafické škatulce inspirované filmy studia Ghibli. Ve hře si tak každý najde něco pro sebe, a když vám už klasické aktivity půjdou krkem, můžete si vždy odreagovat u jedné z dlouhé řady miniher.

Mobilní port nabídne vše, co čekáte od plnohodnotné hry, Vývojáři hru žádným zásadním způsobem neměnili, jakékoliv změny jsou implementovány jen pro zpřístupnění hraní na dotykových obrazovkách. Pokud už třeba My Time at Portia znáte, můžete se těšit na upravené uživatelské rozhraní pro mobilní telefony, plnohodnotnou podporu hraní na dotykové obrazovce a dokonce i možnost využít užitečné zkratky při určitých činnostech, které by jinak zabraly vyšší množství času. My Time at Portia se dočkáme co nevidět, mobilní port zamíří do App Storu již v průběhu letošního léta. Cena zatím nebyla oznámena, bude se ale zřejmě pohybovat v řádu několika stovek.