5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (3. 5. 2021 – 9. 5. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Hra Summoners War: Lost Centuria pochází od tvůrců populárního titulu Summoners War: Sky Arena. V této návykové a zábavné real-time RPG strategii se můžete těšit na nejrůznější monstra, napínavé velkolepé souboje, ale také na pečlivé budování strategie s jedním jediným cílem – zvítězit na plné čáře.

Pokud vás baví jóga a máte rádi nejrůznější partnerské (nejen) cvičební výzvy, můžete vyzkoušet také aplikaci s názvem Couples Yoga. Nemusíte se bát, že byste při ní museli lámat své vlastní tělo do krkolomných poloh – vaším úkolem v této hře bude naaranžovat dvojici postav co nejlépe do předem daných pozic. Není to ale tak jednoduché, jak by se možná na první pohled mohlo zdát…

Po delší době vám v seznamu týdenních novinek z App Storu přinášíme také další tip na nástroj, sloužící k tvorbě, správě a přidávání widgetů na plochu vašeho iPhonu. Aplikace s názvem Widget Custom Home Screen vám kromě nespočtu widgetů nabídne také velmi obsáhlou knihovnu ikonek aplikací, stejně jako tapety a další prvky a nástroje pro úpravu a přizpůsobení plochy vašeho iPhonu.

Láká vás zahrát si populární Sudoku “tak trochu jinak”? Pak byste tento týden měli zaručeně vyzkoušet netradiční sudoku hru s názvem Zoshy. Ve třech rozdílně obtížných úrovních budete čelit originálním výzvám a budete si moci vyzkoušet unikátní herní postup při populární hře s čísly. Vyzkoušejte netradiční metody a objevujte nové rozměry starého dobrého sudoku.

Máte v oblibě odpovídat svým přátelům, známým, kolegům či rodině za pomoci zábavných animovaných GIFů a memes? Pak vám určitě přijde vhod aplikace s názvem Meme Keyobard GIF Maker. Jedná se o svižnou a originální aplikaci, která vám umožní snadno a rychle sdílet memes s vašimi přáteli, aniž byste museli opouštět konverzaci nebo odcházet z aplikace. V aplikaci můžete nejen procházet již vytvořený obsah, ale také vytvářet vlastní memes za pomoci šablon a různých nástrojů.