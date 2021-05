Jak ušetřit na nákupech předplatných, aplikací a her na Apple produkty

Pokud si na vašem Apple zařízení koupíte jakoukoliv aplikaci, popřípadě pokud provedete nákup v této aplikaci, tak už dost možná víte, že 30 % z této částky jde přímo do kapsy Applu. Jedná se o jakýsi „poplatek“, který musí všichni vývojáři zkousnout, a to bez rozdílu. Jedná se o naprosto běžnou praktiku, kterou provádí například také Google, Sony či Microsoft. O zmíněném poplatku se začalo mluvit především kvůli hernímu studiu Epic Games, které před několika měsíci se svou hrou Fortnite hrubě porušilo podmínky App Storu. Od té doby je svět rozdělen na dvě skupiny – většinová skupina jedinců stojí na straně Applu a 30% poplatek chápe, protože jablečná platforma = jablečná pravidla, zbytek pak stojí na straně Epic Games.

Dnes tu ale rozhodně nejsme od toho, abychom opět rozebírali spor mezi Applem a Epic Games. V tomto článku se podíváme na to, jakým způsobem můžete ušetřit při nákupu předplatných aplikací či služeb pro Apple zařízení. Některá předplatná aplikací si totiž můžete zakoupit jak v App Storu (či v aplikaci), tak i přímo na webových stránkách vývojáře či poskytovatele. Rozdíl je ale v tom, že cena na oficiálních stránkách vývojáře může být často o dost nižší než právě v App Storu. Ptáte se proč? Odpověď je jednoduchá – 30 % poplatek. Někteří vývojáři navýší cenu svého předplatného aplikace či služby právě o těchto 30 %, aby je jablečný „poplatek“ nějakým způsobem nezasáhl. Více o této „problematice“ se můžete dozvědět ve článku, který přikládáme výše. Níže pak naleznete několik případů, kdy při nákupu různých aplikací, předplatných či služeb můžete ušetřit zakoupením mimo App Store.

YouTube

Hned na začátek se podíváme na YouTube, kde lze tento rozdíl vidět asi nejvíce. Aktuálně si v rámci YouTube můžete zaplatit předplatné, nově si pak také můžete zakoupit či půjčit filmy – stejně jako v případě iTunes. Pokud se však rozhodnete, že si zpříjemníte večer filmem na vašem iPhonu či iPadu, tak zůstaňte na pozoru. Cena zapůjčení filmu můžete být v rámci aplikace YouTube až o 30 % vyšší, než kdybyste nákup provedli mimo aplikaci – například na Macu, anebo v rámci Safari, kde se na YouTube přesunete. Zatímco v iOS aplikaci YouTube byste za film zaplatili například 399 korun, tak ve webovém rozhraní jen 300 korun. Jedná se o opravdu markantní rozdíl a naprosto stejně tomu je i v případě, že provedete nákup YouTube Premium, které vás na webu vyjde o 60 korun levněji.

Cloudové služby

Určitou slevu můžete získat také v případě, že si předplatíte nějakou cloudovou službu. Zde se nám rozdíl povedlo najít v případě předplatného Dropboxu. Za verzi Plus zaplatíte přímo na stránkách této služby téměř 12 euro, což je v přepočtu zhruba 300 korun. V rámci aplikace pro iOS či iPadOS pak za to stejné předplatné zaplatíte zhruba o 20 korun měsíčně více. O dost větší rozdíl pak lze sledovat v případě předplatného Family. Za to v rámci aplikace na iPhonu či iPadu zaplatíte 569 korun měsíčně, pokud si však předplatné koupíte na webu, tak jej získáte za 20 euro měsíčně, což je okolo 500 korun a rozdíl je tedy téměř 70 korun za měsíc. Ano, jedná se o pár desetikorun, z dlouhodobého hlediska se však už jedná o větší obnos. Navíc k tomu, výhodné předplatné těchto balíčků Plus a Family, které se platí ročně, najdete pouze na webu Dropboxu. Pokud byste si rok předpláceli měsíční předplatné namísto toho výhodného, tak byste mohli za 12 měsíců utratit o několik stovek korun více.

Steam

Kromě výše uvedených příkladů můžete obrovské cenové rozdíly občas sledovat také v případě her. Aktuálně už si sice starší 32-bit hry na Macu nezahrajete – tedy pokud nemáte macOS Catalina a starší – i přesto ale existuje mnoho titulů, které v rámci herní platformy Steam pořídíte o mnoho levněji než kdybyste hru koupili v App Storu. Zmínit můžeme například populární hru Tomb Raider, která je na Macu prezentována opravdu často. V App Storu si ji můžete pořídit za 779 korun, na Steamu pak za ni zaplatíte 18 euro, což je nějakých 460 korun. Samozřejmě se nejedná o pravidlo a můžete nalézt hru, která je na App Storu dokonce o pár desítek korun levnější. Vždy se ale zkuste „porozhlédnout“ a zjistit, zdali si nějakou hru například na Steamu nemůžete koupit levněji. Kromě toho navíc Steam používají snad všichni hráči, takže získáte i větší komunitu, což je u některých her klíčové.

Závěr

Vzhledem k tomu, že je všemožných aplikací, předplatných, nákupu v aplikacích, her a služeb na světě opravdu nespočet, tak je těžké článkem pokrýt veškeré z nich, které můžete zakoupit mimo jablečnou platformu levněji. Každopádně, pokud chcete ušetřit alespoň nějaký obnos peněz v případě nákupu aplikací či předplatného, tak se prvně pokuste přejít na stránky vývojáře či poskytovatele a zjistit, zdali náhodou není mezi cenou v aplikaci a přímo na stránkách nějaký rozdíl – můžete být překvapeni. Pokud totiž provedete nákup z aplikace, která pochází z App Storu, a to jak na iPhonu, iPadu či Macu, tak jde vždy 30% podíl přímo Applu. Pokud se to vývojáři nelíbí, může proti tomu bojovat právě tak, že zvýší cenu pro Apple zařízení, na vlastních stránkách pak může mít cenu nižíš.