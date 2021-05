5 filmů na iTunes, které tento víkend pořídíte výhodněji (7. 5. 2021 – 9. 5. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Troy

Výpravný snímek Troy s Bradem Pittem vypráví příběh vášně, hrdinství, zrady a války, předávaný od počátku civilizace z generaci na generaci – přiběh Trojské války. Tisíc let před Kristem unesl trojský princ Paris legendární řeckou krásku Helenu, královnu Sparty, čímž rozpoutal válku vedenou hrdiny Achillem a Hektórem, která zpustošila starověký svět.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Troy pořídíte zde.

American Reunion

V komedii American Reunion se opět po letech setkáváme se starou známou partou ze série populárních filmů z řady Prci, prci, prcičky. Parta přátel se tentokrát setkává na srazu ze střední, kdy se postupně dozvídáme, k jakým změnám v životech našich oblíbených hrdinů došlo. Všichni jsou sice dospělí, nudu ale rozhodně v žádném případě nečekejte.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film American Reunion pořídíte zde.

Jesus Christ Superstar

Tento víkend si můžete na iTunes také zakoupit nebo vypůjčit legendární muzikál Jesus Christ Superstar z roku 1973. V tomto dnes již kultovním zpracování rockové opery Tima Rice a Andrewa Lloyda Webera z režisérské dilny Normana Jewisona účinkují Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman, Josh Mostel, Paul Thomas, Robert LuPone, Barry Dennen, Marcia McBroom, Leeyan Granger, Larry Marshall a další. Připomeňte si prastarý příběh o zradě, osudu, lásce a víře.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Jesus Christ Superstar pořídíte zde.

Pirate Radio

Snímek Pirate Radio vás vezme zpět do nespoutaných a divokých šedesátých let, kdy rocková muzika, která inspirovala celou jednu generaci, byla cenzurována vládou. Když se skupina rebelských dýdžejů rozhodne proti tomuto zákazu bojovat, pustí se do divokých vod rozhlasového vysílání a získá si miliony oddaných fanoušků. Ve filmu, který byl natočen podle skutečné události, nechybí ani legendární muzika kapel The Who, The Kinks nebo třeba Rolling Stones.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, české titulky

Film Pirate Radio pořídíte zde.

Blbý a blbější

Dva kamarádi Harry a Lloyd tráví své dny zcela bezstarostně. Upřímně řečeno, na nějaké starosti jim vlastně ani nezbývá příliš mnoho intelektuální kapacity. Sledujte cestu této povedené nezaměstnané dvojky napříč Spojenými státy s cílem předat původní majitelce nalezený kufřík s penězi. Vše se zdá být na dobré cestě, ústřední dvojici je ale v patách také párek zloduchů.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina

Film Blbý a blbější pořídíte zde.