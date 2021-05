V roztomilé hádankové hře budete na iOS zachraňovat les před katastrofou

Z propagačních materiálu se to sice nemusí zdát, hádanková novinka Sixit od studia Star Garden Games však i přes svůj poměrně tuctový vzhled přináší do světa mobilního hraní svěží hratelnostní koncept. Hra, kterou původně její vývojář navrhnul v průběhu jednoho Game Jamu, vás posadí do role lesního zvířátka Pepa. Ten dostává za úkol zachránit celý les a jeho obyvatele před blížící se bouří. K tomu mu stačí najít šest různých pokladů porůznu poschovávaných mezi stromy. Postupně zjistíte, že bouře není zcela přírodního rázu a s tím získáte i nápovědu, jak katastrofu odvrátit.

Hlavní náplní samotného hraní pak je řešení různých logických hádanek. S Pepem klasicky pochodujete po obrazovce a skákáte přes plošinky. Zatímco si to ale můžete štrádovat po lese, jak dlouho chcete, když chcete udělat něco komplikovanějšího, hra už vám vymezí jasné hranice. Ke splnění každé z hádanek vám totiž dává pouze šest různých akcí, které můžete použít k aktivování řady různých schopností. Hranice, které vám hra načrtne, tak paradoxně přispívají k její atraktivitě, a obtížnosti. Sixit totiž neodpouští, a k tomu, abyste se dostali ke všem šesti pokladům, budete muset rozehřát mozkovnu na plný výkon. Hru, zrozenou z jednoduchého nápadu, můžete již nyní zdarma stahovat na App Storu. V aplikaci ale samozřejmě najdete reklamy a řadu mikrotransakcí.