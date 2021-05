Kompletní srovnání: AirTag vs. Samsung Galaxy SmartTag+

Pokud patříte mezi pravidelné čtenáře našeho magazínu, tak vám zajisté neuniklo představení lokalizačního přívěšku od Applu, který dostal název AirTag. V posledních dnech se tomuto novému produktu věnujeme opravdu nadprůměrně a včera jsme dokonce přinesli jeho srovnání, a to s alternativou v podobě SmartTag od Samsungu. Pravdou ale je, že SmartTag už je v dnešní době svým způsobem „zastaralý“ – Samsung nedávno představil také SmartTag+, který je rozhodně o dost „vyspělejší“. Pojďme se společně podívat, jaký SmartTag+ ve srovnání s AirTagem je.

Technologie a funkčnost

Hned na začátek se společně podíváme na technologie, které oba dva přívěšky nabízí. Jak AirTag, tak i SmartTag+ disponují téměř totožnými technologiemi a fungují na prakticky stejné bázi. Začněme tedy postupně možnostmi, které můžete využít v případě, že předmět opatřený lokalizačním přívěškem ztratíte v blízkém okolí. V případě AirTagu můžete pro vyhledání předmětu využít Bluetooth 5.0, o mnoho zajímavější je však využití ultra-širokopásmové technologie. Pomocí ní můžete jakýkoliv předmět, potažmo přívěšek, najít bez problémů s přesností na centimetry. Zatímco „obyčejný“ SmartTag ultra-širokopásmovou technologií nedisponuje, tak SmartTag+ už ano – a zde je vše dotáhnuto k prakticky úplné dokonalosti.

Pokud začnete pomocí ultra-širokopásmové technologie hledat AirTag, tak se vám na displeji telefonu objeví navigační šipka, společně se údajem o tom, jak daleko jste od něj vzdáleni. Stačí tedy šipku následovat a postupně se k přívěšku dostat – samozřejmě můžete využít také „prozvonění“, kdy se AirTag začne ozývat pronikavým zvukem. Jestliže začnete pomocí ultra-širokopásmové technologie vyhledávat SmartTag+, tak si můžete podobně zobrazit navigační šipku. Ta je ale v tomto případě kombinovaná s rozšířenou realitou (AR). To znamená, že se vám na displeji telefonu objeví také prostředí, na které míříte zadním fotoaparátem. Přímo v tomto prostředí se vám pak může zobrazit místo, kde se SmartTag+ nachází. AirTag bohužel vyhledávání pomocí AR nenabízí, což je rozhodně škoda – osobně si ale myslím, že by Apple tuto funkci mohl přidat v jedné z budoucích aktualizací. Samozřejmě je nutné podotknout, že pro využití ultra-širokopásmové technologie potřebujete také chytrý telefon, který disponuje ultra-širokopásmovým čipem. U Applu se jedná o iPhone 11 a novější, u Samsungu pak o Note 20 Ultra, S21 Plus, S21 Ultra a Z Fold 2.

Výše jsme si tedy společně řekli více o tom, jakým způsobem můžete ztracený přívěšek najít v blízkém okolí. Bez problémů se ale může stát, že například peněženku, klíče či jakýkoliv jiný předmět vytratíme na nějakém místě, které je od vaší aktuální polohy vzdálené několik kilometrů. V takovém případě vám samozřejmě nepomůže ani Bluetooth 5.0 s dosahem přes 100 metrů, ani ultra-širokopásmová technologie. Rozhodně ale není nic ztraceno – oba lokalizační přívěšky totiž fungují v rámci vlastních sítí zařízení. AirTag konkrétně využívá síť služby Najít, kterou tvoří veškeré iPhony, iPady a Macy po celém světě – jedná se tak o stovky milionů zařízení. SmartTag+ od Samsungu pak používá vlastní síť s názvem SmartThings. Pokud tedy AirTag či SmartTag+ ztratíte, tak začnou vydávat Bluetooth signály, které jsou schopné zachytit zařízení od Applu, respektive od Samsungu, jež se nachází v dosahu. Po zachycení se poloha nalezeného AirTagu či SmartTagu+ odešle na servery, odkud se pak zobrazí ve vašem telefonu. Navrch má v tomto případě Apple, a to jen díky většímu počtu aktivních zařízení – díky tomu existuje větší pravděpodobnost nalezení ztraceného předmětu a přívěšku.

Design

Pokud se podíváte na design obou přívěšků, tak zjistíte, že obě společnosti zvolily naprosto rozdílnou cestu. AirTag v tomto případě vypadá oproti SmartTag+ luxusněji, na druhou stranu má ale SmartTag+ větší výhodu v odolnosti. Lokalizační přívěšek od Applu je konkrétně zpracován z kovu a plastu a i když se může na první dobrou zdát, že je tato kombinace odolná, tak věřte, že minimálně proti poškrábání není. Pokud se rozhodnete pro pořízení AirTagu, tak se už při klepnutí na tlačítko Objednat smiřte s tím, že jej budete mít poškrábaný – a když ne hned po prvním rozbalení, tak nejspíše po pár minutách. SmartTag+ od Samsungu je poté kompletně zpracován z gumového plastu, který není náchylný na poškrábání a všeobecně dokáže lépe zamaskovat jakékoliv poškození o mnoho lépe než právě AirTag.

Co se pak týče určitých „variant“, které při objednání můžete zvolit, tak i zde jsou příběhy úplně jiné. AirTag konkrétně můžete koupit pouze v jediném barevném provedení, tedy v bílém. SmartTag+ je namísto toho k dispozici v černé a modré barvě. Na druhou stranu si ale svůj AirTag můžete jednoduše ozvláštnit gravírováním, které je k dispozici zcela zdarma – nastavit si jej můžete při objednávání. SmartTag+ žádnou další možností pro přizpůsobení nedisponuje. SmartTagu+ dále nechybí na tlačítko, pomocí kterého lze například ovládat chod chytré domácnosti, tj. rozsvěcovat a zhasínat světla, otevírat či zavírat vrata garáže či bránu k domu a další. U AirTagu byste jakékoliv tlačítko hledali zcela marně, stejně tak prozatím není možné AirTag využít ani v rámci automatizací.

Designu se budeme nadále věnovat i v rámci tohoto třetího odstavce. Jablečná společnost AirTag vytvořila přesně tak, abyste si k němu museli zakoupit určité příslušenství. Pokud si totiž koupíte AirTag samotný, tak jej maximálně můžete hodit do batohu, anebo do nějaké tašky. V případě, že byste si přívěšek chtěli jednoduše připevnit, tak nemůžete, jelikož AirTagu chybí dírka na provléknutí. Řešení je v tomto případě jednoduché – pořízení klíčenky, která je v určitých případech ještě dražší než AirTag samotný… samozřejmě pokud nesáhnete po alternativním řešení za pár korun. SmartTag+ má namísto toho přímo na svém těle dírku, kterou můžete provléct cokoliv. Navíc k tomu se ani nemusíte bát poškrábání, a to díky využitého materiálu, jak už bylo ostatně vysvětleno výše.

Oba porovnávané lokalizační přívěšky pak disponují vyměnitelnou baterií, konkrétně tou knoflíkovou s označením CR2032. Výdrž této baterie je stanovena zhruba na jeden rok a dobrou zprávou je, že ji koupíte prakticky kdekoliv za pár korun. AirTag si pak bude vést lépe v případě, že se ocitne ve vodě – nabízí totiž certifikaci IP67 oproti IP53 v případě SmartTagu+. Velikost AirTagu je 31.9 × 31,9 × 8 mm, SmartTag+ je velký 46 × 46 × 11 mm. Váha AirTagu je 11 gramů a v případě SmartTagu+ 14 gramů.

Cena a dostupnost

V případě prakticky každého porovnání hraje velkou roli také cena. AirTag můžete již po dobu několika dní zakoupit ve dvou variantách – konkrétně je k dispozici balení jediného kusu za 890 Kč, popřípadě můžete rovnou sáhnout po balení čtyř kusů za 2 990 Kč. Co se pak týče SmartTagu+, tak můžete sáhnout po balení jednoho kusu za 1 490 Kč, pokud si zakoupíte rovnou dva kusy, tak zaplatíte 1 990 Kč. Balení čtyř kusů v případě SmartTag+ k dispozici není, stejně jako balení dvou kusů v případě AirTagu. Jak už bylo zmíněno výše, SmartTag+ lze zakoupit ve dvou barvách (černá a modrá), u AirTagu si pak namísto barvy můžete vybrat gravírování.

Resumé

Pokud se zcela nezaujatě podíváte na oba přívěšky, tak si můžete všimnout pár rozdílností – nikoliv však v případě využitých technologií. Jak AirTag, tak i SmartTag+ využívají ultra-širokopásmovou technologii, společně s Bluetooth 5.0. Při hledání v blízkém okolí můžete v případě SmartTagu+ využít rozšířenou realitu (AR), což se rozhodně hodí, nejedná se ale o klíčovou vlastnost. AirTag lze pak po stránce vzhledu považovat za luxusnější, SmartTag+ poté díky zpracování a dírky pro provlečení za lépe využitelný. Po stránce velikosti je na tom zase lépe AirTag, který je o dost menší. Všechny tyto rozdíly jsou ale zcela upřímně nepodstatné – AirTag totiž můžete využít pouze u produktů od Applu, SmartTag+ poté pouze s produkty od Samsungu. Při výběru tak nejde o funkčnost, ale spíše o to, v jakém ekosystému jste zakotvení. Používáte-li Apple, všemi deseti sáhněte po AirTagu, používáte-li Samsung, všemi deseti sáhněte po SmartTagu+. Opravdu, tak jednoduché je rozhodování.