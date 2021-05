Lifestylové televizory Samsung aneb produkty s notnou dávkou stylu

V nabídce společnosti Samsung najdeme produkty všeho druhu. Poměrně významnou část každopádně tvoří divize televizorů, kdy si můžeme vybrat podle nejrůznějších preferencí. Na své si přijdou rodiny, hráči, milovníci kvalitního obrazu i opravdoví fajnšmekři. Tentokrát se zaměříme na nabídku takzvaných lifestylových televizorů, které fanoušky dokážou uchvátit nejen pomocí designu, ale také svými funkcemi a způsobem využití. Pojďme si tedy společně shrnout, čím vším nás dokáže Samsung okouzlit.

The Frame

Fotogalerie Samsung The Frame 1 Samsung The Frame 2 Samsung The Frame 3 Samsung The Frame 4 +6 Fotek Samsung The Frame 5 Samsung The Frame 6 Samsung The Frame 7 Samsung The Frame 8 Samsung The Frame 9 Vstoupit do galerie

Naprostým unikátem mezi netradičními televizory je The Frame. V tomto případě by si totiž člověk, který se s tímto typem doposud nesetkal, mohl myslet, že se jedná o umělecké dílo. Jak můžete v přiložené galerii vidět, televize The Frame na první pohled působí jako obraz. Za tím stojí především speciálně navržený rám produktu, díky čemuž TV bez jediného problému zapadne do jakékoliv místnosti a skvěle ji tak ozdobí. Rozhodně také nesmíme zapomenout zmínit takzvaný režim Umění. Jakmile totiž nebudeme sledovat televizní přenos a další multimédia, můžeme na The Frame nechat promítat úžasná umělecká díla. V aplikaci se konkrétně nachází více než 1200 děl.

The Serif

Fotogalerie Samsung The Serif 4 Samsung The Serif 1 Samsung The Serif 7 Samsung The Serif 2 +5 Fotek Samsung The Serif 3 Samsung The Serif 5 Samsung The Serif 6 Samsung The Serif 8 Vstoupit do galerie

Série The Serif byla speciálně vytvořena pro potřeby milovníků vytříbeného designu. Slovy Samsungu tato řada definuje zcela novou úlohu televizoru jako takového a mění zažité postupy. Produkt byl navržen tak, aby harmonicky zapadl do jakéhokoliv interiéru. Tento kousek se také samozřejmě pyšní řadou chytrých funkcí, technologií QLED pro prvotřídní zobrazení obsahu, a navíc je také vybaven integrovaným NFC čipem pro bleskurychlou inicializaci bezdrátového spojení s telefonem. Nechybí ani 100% objem barev s Quatum Dot. Pro ještě lepší splynutí s designem místnosti je možné odejmout i stojan televizoru.

The Sero

Osobně musím uznat, že The Sero mě uchvátil ze všech nejvíc. Jedná se totiž o nejkompatibilnější televizor s mobilem, který je otočen samozřejmě vertikálně pro efektivní zrcadlení. Co když ale bude potřeba telefon otočit na šířku? V takovém případě se TV automaticky otáčí sama tak, aby nám poskytla nejlepší možný obraz. Ten se tedy otáčí na základě zrcadleného obsahu. Vyzdvihnout také musíme funkci Easy Tap, kdy stačí jednoduše klepnout telefonem na rám, čímž se automaticky obsah z telefonu začne přehrávat na The Sero televizoru.

Fotogalerie Samsung The Sero 1 Samsung The Sero 4 Samsung The Sero 2 Samsung The Sero 3 +5 Fotek Samsung The Sero 5 Samsung The Sero 6 Samsung The Sero 7 Samsung The Sero 8 Vstoupit do galerie

Produkt dokáže taktéž perfektně splynout s prostředím prostřednictvím pěti režimů – plakát, hodiny, zvuková stěna a Cinemagraph. O kvalitní zvuk se poté starají prémiové 60W 4.1 reproduktory s Dolby Digital Plus. Nechybí ani 4K QLED obraz s AI upscalingem pro zajištění té nejlepší kvality, přičemž obraz se automaticky adaptuje na podmínky prostředí. Skvělé představení tohoto produktu provedl slovenský YouTuber Duklock. Jeho video naleznete zde.

The Terrace

V případě televizoru The Terrace už samotný název vcelku napovídá, k čemu tento produkt slouží. Konkrétně se totiž jedná o venkovní QLED 4K TV s odolností proti vodě, prachu, chladu i horku. To ostatně potvrzuje certifikace IP55. Jedná se tak o parádní řešení například na terasu, případně do pergoly, kde si můžeme vychutnat prvotřídní obraz i v horších povětrnostních podmínkách. Pro zajištění co možná nejlepší kvality zde Samsung vsadil na antireflexní obrazovku s širokými pozorovacími úhly, což jde ruku v ruce s možností navýšení jasu až na 2 000 nitů. Mě se v tomto případě nesmírně zalíbila funkce MultiView. Ta totiž dokáže rozdělit obrazovku na dvě části, a zatímco na jedné straně sledujeme multimediální obsah, na druhé můžeme třeba zrcadlit náš telefon.

The Premiere

Samozřejmě nesmíme zapomenout zmínit laserový projektor The Premiere, který na první pohled působí nadčasově a dokáže nám nabídnout obraz s úhlopříčkou neuvěřitelných 302 centimetrů. Díky tomu tak produkt dokáže jednoduše zastoupit domácí kino, a dokonce si poradí i s přehráváním 4K HDR10+ obsahu. O prvotřídní detaily i během dne se stará jas o hodnotě 2 200 lumenů. V případě tohoto produktu musím osobně vyzdvihnout takzvaný FilmMaker Mode. Ten uživatelům umožňuje přehrávat filmy takovým způsobem, jak vlastně zamýšlel samotný režisér.

Fotogalerie Samsung The Premiere 7 Samsung The Premiere 4 Samsung The Premiere 5 Samsung The Premiere 1 +6 Fotek Samsung The Premiere 2 Samsung The Premiere 3 Samsung The Premiere 6 Samsung The Premiere 8 Samsung The Premiere 9 Vstoupit do galerie

Obraz v případě domácího kina samozřejmě není všechno. Stejně důležitou roli hraje totiž i zvuk, což si Samsung v tomto případě plně uvědomoval. Přesně proto The Premiere nabízí vestavěný 30W 2,2kanálový zvuk v perfektní kvalitě. Díky použití laseru je navíc eliminován typický problém projektorů, kdy je potřeba je umístit do dostatečné vzdálenosti od zdi. To naštěstí není případ tohoto modelu, který navíc díky svému zajímavému zpracování perfektně zapadne do jakékoliv místnosti a ozdobí tak například poličku. Nechybí ani zmiňovaná funkce Tap View – stačí přiložit telefon a můžeme zrcadlit.

Zalíbila se vám některá z těchto televizí? Pak mám pro vás zajímavý tip. Samsung totiž spustil poměrně atraktivní cash-back akci na tyto lifestylové televizory, při které můžete ušetřit až 25 tisíc korun. Bližší informace naleznete přímo na stránkách akce.