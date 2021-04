Odstartovaly předobjednávky na nové iMacy M1, iPady Pro M1 a Apple TV 4K

Na dnešní den si Apple kromě spuštění prodejů fialové barevné varianty iPhonů 12 (mini) a lokalizátorů AirTag naplánoval také oficiální start předobjednávek zbylých nedávno představených novinek. Řeč je konkrétně o nové generaci iMaců osazených čipy M1, 11” a 12,9” iPadů Pro s M1 a vylepšené Apple TV 4K s novou verzí ovladače. Pokud si tedy na některý z těchto produktů děláte zálusk a rádi byste jej měli mezi prvními, je nyní ideální chvíle na předobjednávku. Ty se totiž rozjely právě nyní – tedy ve 14:00.

iMac M1 předobjednávky

Představení nové generace iMaců bylo minulý týden pro mnoho jablíčkářů včetně nás v redakci solidním překvapením a totéž v bledě modrém se pak dá říci i o designu a technických specifikacích produktu jako takového. Spekulace ohledně okopírování designu Pro Display XDR z roku 2019 se totiž nenaplnily a iMac si i v roce 2021 zachoval svou typickou spodní bradu s relativně tlustými rámečky kolem displeje. Celkově by však měl nyní působit minimalističtějším dojmem, ale především zaujmout svým brutálním výkonem díky čipu M1, vynikajícím 4,5K displejem či vysoce kvalitními reproduktory. Novinka se tedy zatím jeví jako zařízení, jejíž koupí člověk vedle určitě nešlápne. Její cena začíná na 37 990 Kč s tím, že další oficiálně oznámené konfigurace pak vychází na 43 990 Kč a 49 990 Kč.

iPad Pro M1 předobjednávky

Bestie světa tabletů. Tak přesně takto by se dal ve zkratce charakterizovat další minulý týden představený produkt a to sice iPad Pro. Přestože se designově od svého předchůdce z loňska přespříliš neliší, do vínku dostal tentýž čip co nový iMac či loňský MacBook Air, MacBook Pro či Mac mini. Díky tomu je tak u něj zajištěn skutečně brutální výkon, který nebude mít ve světě mobilních zařízení obdoby. U 12,9” modelu se pak sluší vypíchnout i nasazení displeje s mini LED podsvícením, který by se měl svou kvalitou rovnat profesionálními Pro Display XDR za dobrých 130 tisíc korun. Novinka je k dostání od 22 990 Kč v případě 11” varianty a od 30 990 Kč v případě 12,9” varianty.

Apple TV 4K (2021) předobjednávky

Zatímco předešlé dva produkty lze označit za revoluci či minimálně opravdu velkou evoluci, o Apple TV 4K (2021) mluvit jinak než o malém a poměrně nepodstatném upgradu nelze. Apple jí totiž oproti modelu z roku 2017 vylepšil jen relativně málo, když do ní vměstnal výkonnější procesor či jí osadil novějším HDMI 2.1 se zajímavějšími vlastnostmi. Do jejího balení rovněž začíná přibalovat novou verzi ovladače Siri Remote, který by měl být uživatelsky přívětivější než jeho předešlá generace. Jednou z nejpříjemnějších novinek týkajících se nové Apple TV je pak její cena, která oproti předešlé generaci klesla. Za 32GB variantu totiž zaplatíte jen 4990 Kč, za 64GB variantu pak 5590 Kč.