Když se objeví nová verze macOS, tak ji můžete jednoduše stáhnout a nainstalovat tak, že přejdete do Předvoleb systému a rozkliknete sekci Aktualizace softwaru. Občas se ale můžete ocitnout v situaci, kdy potřebujete stáhnout také starší verzi instalátoru pro macOS. Takovou možnost nejčastěji využívají různí administrátoři a testeři – například v případě, že po aktualizaci na konkrétních zařízeních něco nefunguje tak, jak by mělo. Pokud tedy chcete zjistit, kde můžete stáhnout instalátor jakékoliv verze macOS, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu stáhnout jakoukoliv verzi macOS

Způsobů, pomocí kterých můžete stáhnout jakoukoliv verzi macOS, existuje hned několik. Mezi nejjednodušší možnost patří samotný instalátor stáhnout přímo z App Storu, u starších verzí macOS pak přímo ze stránek Applu, které jsou určené pro vývojáře. Níže naleznete seznam, pomocí kterého lze jednoduše stáhnout operační systémy pro jablečné počítače, a to od OS X Yosemite 10.10 až po macOS 11 Big Sur.

Jak už jsem zmínil výše, tak způsobů, pomocí kterých lze stáhnout starší verze macOS, existuje hned několik. Využít k tomu můžete mimo jiné také Terminál. Ten můžete spustit ze složky Utility, která se nachází v Aplikacích, anebo jej najdete pomocí Spotlightu. Pro stažení pak stačí využít příkaz, který přikládám níže. Příkaz si stačí zkopírovat a vložit do okna Terminálu s tím, že namísto hvězdiček přímo vepište verzi macOS, kterou chcete stáhnout, například 10.15.4, apod. Pokud byste chtěli zjistit přesný postup, stačí klepnout zde.

softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version **.**.*