Jak na Mac jednoduše stáhnout jakoukoliv verzi macOS

Čas od času se může každý z nás dostat do situace, kdy potřebujeme nainstalovat operační systém macOS pomocí USB. To se může hodit například tehdy, kdy chcete začít s „čistým štítem“, anebo se snažíte o nainstalování operačního systému macOS někde, kde není aktivní připojení k internetu. Klasicky totiž dochází k instalaci nové verze macOS pomocí internetového připojení, což nemusí některým uživatelům vyhovovat. Pokud chcete zjistit, jak lze na Macu jednoduše pomocí pár kroků a bez aplikací třetí strany stáhnout prakticky jakoukoliv verzi macOS, tak dočtěte tento článek až do konce.

Jak na Macu jednoduše stáhnout jakoukoliv verzi macOS

V případě, že chcete na vašem Macu či MacBooku stáhnout jakoukoliv verzi macOS, tak je prvně nutné se přesunout do aplikace Terminál. Toho docílíte tak, že přejdete do Aplikací do složky Utility, anebo jej zapnete pomocí Spotlighu (lupa vpravo nahoře či klávesová zkratka Command + mezerník). Jakmile tak učiníte, zobrazí se na obrazovce malé okno, do kterého se vkládají příkazy. Pokud chcete stáhnout určitou verzi macOS, tak stačí, abyste si zkopírovali tento vzorový příkaz:

softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version **.**.*

Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte do aplikace Terminál a příkaz zde jednoduše vložte. Poté je nutné, abyste přepsali hvězdičky přesnou verzí systému macOS, kterou chcete stáhnout. V případě, že máte například zájem o stažení macOS verze 10.15.4, tak bude příkaz vypadat následovně:

softwareupdate --fetch-full-installer --full-installer-version 10.15.4

Poté, co budete mít hvězdičky přepsané požadovanou verzí systému, tak stačí, abyste stisknuli tlačítko Enter. Instalační balíček se poté začne vyhledávat a nakonec stahovat. Po dokončení stahování se balíček zvolené verze macOS se poté objeví ve Finderu ve složce Aplikace, odkud s ním už můžete jednoduše pracovat tak, jak potřebujete – tedy můžete jej například přesunout správným způsobem na USB disk pro offline instalaci, apod. Mějte však na paměti, že celý operační systém macOS může mít klidně i několik gigabajtů a bude se stahovat tak dlouho, jak rychlé je vaše internetové připojení.