Evropská unie obvinila Apple z porušování hospodářské soutěže

Evropská unie si v poslední době bere pod drobnohled technologické giganty všeho druhu. Na srdci jí zpravidla leží možné porušování hospodářské soutěže. Pokud jde o Apple, ten je účastníkem podobných vyšetřování poměrně pravidelně. Například Spotify podalo stížnost k orgánům Evropské unie poprvé už v roce 2019, a to kvůli jablečnému App Store. Podobnou nespokojenost s App Storem vyjádřily i společnosti Match a Tile. Studio Epic Games pak nebudeme raději vůbec zmiňovat. A právě první zmíněný stěžovatel má docela blízko k vítězství, neboť EU dává v předběžném spise Spotify za pravdu.

Pokud se prokáže, že Apple předpisy Evropské unie v této oblasti porušil, může být společnosti udělena pokuta až 10 % ročních příjmů plynoucích z EU. Vzhledem k současné situaci se zdá být verdikt „vinen“ jako velmi pravděpodobný, neboť šéfka komise EU pro hospodářskou soutěž oznámila, že předběžné závěry ukazují, že Apple nespravedlivě upřednostňuje Apple Music před konkurencí. To je způsobeno vysokými provizemi, které Apple ukládá aplikacím třetích stran v App Store, a skutečnostmi, že Apple neumožňuje vývojářům aplikací sdělit uživatelům, že mimo aplikaci mohou být k dispozici i „odlišné způsoby poslechu“. Jelikož se jedná o předběžný posudek, je zcela bez právních následků. EU nyní bude celou záležitost probírat s Applem. Jakmile „debaty“ skončí, uvidí se, co se stane dál. Může to dojít až daleko, že bude Apple povinen změnit pravidla hry v App Store. Ale nepředbíhejme a počkejme až na konečný rozsudek.