Blokace Fortnite na iPhonech zasáhla Epic daleko méně, než jste si doposud mysleli

O Epicu a jeho Fortnite se v souvislosti s Applem řeklo už více než dost. Od nechvalně známého incidentu, kdy Apple smazal ze svého App Store populární battle royale Fortnite, jsou společnosti v soudní při. Vzhledem k důkazním materiálům mohou být pro obyčejného fanouška velmi zajímavé statistiky ohledně výnosů ze hry Fortnite napříč jednotlivými platformami.

Z nich totiž plyne, že iOS nebyl pro Epic žádnou zlatou žílou. Nejvíce výnosů z in-game transakcí od března 2018 vygeneroval PS4, a to v poměru 46,8 %. V závěsu je pak Xbox One s 27,5 %. Systém iOS v tomto smyslu vygeneroval pouhých 7 %. Zbytek se rozdělil mezi Android, Nintendo Switch a PC. Suma sumárum to znamená, že iOS obsadil až paté místo. V roce 2020 pak iOS generoval pouze 5,8 %. PS4 pak téměř 40 % a Xbox 24 %. Tato data tedy jen potvrzují, že iOS, vzhledem k faktu, že se v této tabulce výnosů z jednotlivých platforem, pohyboval vždy na předposledním či posledním místě, nebyl pro Epic, co se výnosů týče, zrovna relevantní platformou. Můžeme se tedy zamýšlet, proč byl kolem postupu Applu, který si na své platformě prostě a jednoduše může určovat svá pravidla, takový humbuk. Rozhodně ale může být legrace tento soudní spor i nadále sledovat. Na jakém zařízení preferujete hraní fenoménu Fortnite?