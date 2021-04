Některým šťastlivcům dorazily AirTagy o den dříve. Takto vypadá balení setu 4 kusů

Historie se opakuje. Tak přesně takto by se dalo s trochou nadsázky označit chlubení se některých zahraničních jablíčkářů již dodanými AirTagy. Ty sice Apple začíná oficiálně prodávat až zítra, někteří prodejci však jako již tradičně při výdeji skladových objednávek chybovali a tuto novinku poskytli zákazníkům dříve než měli. My se tak díky tomu můžeme podívat například na to, jak Apple balí sety čtyř kusů.

Jedním ze šťastlivců, kterým se AirTagy dostaly do rukou dříve než měly, je i čtenář portálu 9to5mac, který mu poskytl několik fotek. Jak na nich můžete v galerii vedle tohoto odstavce vidět, minimálně z hlediska balení kalifornský gigant moc kreativní nebyl. Balíček ukrývající čtyři AirTagy má totiž stejný design jako balíček obsahující jeden AirTag, který jsme mohli vidět už minulý týden při prvních unboxinzích zahraničních youtuberů. Krabička jako taková je však samozřejmě větší, aby byla schopná pojmout více lokalizátorů. Samozřejmostí je pak návod, ve kterém Apple uživatele provede jak spárováním, tak i technickými náležitostmi, které musí splňovat, aby jim AirTagy fungovaly. A co vy, máte už svůj AirTag objednaný?