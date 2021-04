Hearthstone čeká (nejen) na iPhonech další velké vylepšení

Populární karetní hra Hearthstone se poslední dobou stává stále přístupnější novým hráčům. V posledním velkém updatu přistoupili vývojáři k pozměnění některých karet v Core Setu, z nějž noví hráči dostávají drtivou většinu svých prvních karet. Nyní se rozhodli poskytnout každému přístup k těm nejlepším možným herním balíčkům, zdarma to ale nebude. Blizzard tak přichází s novým programem Battle-Ready balíčků, tedy paklíků karet, které budou při zakoupení připraveny se poměřit s těmi nejlepšími z nejlepších. Klíčovým slovem je ale zde „zakoupení“. Takové balíčky totiž nepůjde pořídit za herní měnu, budete za každý z nich muset vysolit necelých dvacet amerických dolarů.

Novinka silně připomíná kritizovanou situaci kolem sólových adventur, které také nabízely směnu reálných peněz za řadu kvalitních karet. Na rozdíl od nich ale Battle-Ready balíčky budou obsahovat pouze již vydané karty. Nic vám tedy nebude bránit v tom si stejný balíček postavit sami například jen díky otevírání karet v rozšiřujících balíčcích nebo jednoduše craftěním. Blizzard bude nabízet pro každou herní třídu jeden takový balíček, v rámci testování produktu si bude ovšem možné koupit na jednom účtě pouze jeden z nich. Vývojáři se tak zřejmě snaží eliminovat možnost, že by si hráči nakoupili všech deset paklů a pak už neměli zájem kupovat si rozšiřující balíčky. Nový patch by měl do hry dorazit už 4. května.