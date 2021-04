Jeden z otců prvního iPhonu: Steve Jobs byl jedním z největších odpůrců App Storu

Již příští týden se má odehrát další kapitola ostře sledované soudní bitvy mezi společnostmi Epic Games a Apple. Herní studio Epic Games nedávno zveřejnilo přepisy prohlášení, která vydali bývali i současní vedoucí pracovníci Applu. Nachází se mezi nimi například prohlášení Eddyho Cua o příchodu iMessage na platformu Android nebo třeba vyjádření Scotta Forstalla, které odhaluje velmi zajímavé detaily, týkající se počátků vývoje iPhonu. Právě po Scottu Forstallovi společnost Epic Games vyžaduje, aby v nadcházejícím řízení svědčil proti Applu.

Scott Forstall měl ve společnosti Apple na starost vedení oddělení softwarového inženýrství, a sehrál také jednu z klíčových rolí ve věci vývoje prvního iPhonu a původního operačního systému iPhoneOS. Jedním z nejzásadnějších témat Forstallova prohlášení bylo někdejší rozhodnutí Applu nevytvářet pro majitele iPhonů App Store, který by obsahoval aplikace třetích stran. Jedním z největších odpůrců App Storu byl tehdy samotný Steve Jobs. Forstall v této souvislosti uvedl, že někteří z vedoucích pracovníků Applu byli přesvědčení o tom, že není dobrý nápad umožnit vývojářům třetích stran tvorbu aplikací pro iPhone.

Zmínění pracovníci hlasovali pro možnost spouštění webových aplikací v prostředí prohlížeče namísto jejich přímého stahování do smartphonu. Forstall dále dodal, že jiní vedoucí pracovníci naopak hlasovali pro to, aby Apple poskytl vývojářům třetích stran prostor pro distribuci jejich aplikací. Sám sebe pak Forstall označil za jednoho z největších a nejhlasitějších zastánců App Storu, a na toto téma také často s Jobsem vášnivě diskutoval.

V souvislosti s App Storem panovaly v Applu například obavy o to, že by se prostřednictvím aplikací třetích stran mohl do iPhonů dostat škodlivý software. Zpočátku nebylo příliš jasné ani to, jakým způsobem a za jakých podmínek by vlastně měla distribuce aplikací třetích stran probíhat. Zastánci App Storu nicméně argumentovali tím, že dvojí způsob spouštění aplikací (tedy spouštění aplikací třetích stran v rozhraní webového prohlížeče a spouštění nativních aplikací přímo na iPhonu) by téměř jisté bylo příliš komplikované a matoucí, a nepřineslo by prakticky žádný prospěch ani tvůrcům aplikací, ani samotným uživatelům.

Jakmile bylo rozhodnuto o App Storu, přišla řeč také na možnosti platby. Apple nakonec kromě přímého nákupu zavedl také platby v aplikacích, které skýtaly vývojářům i uživatelům mnohem více možností. „Bylo hned několik důvodů, proč jsme zavedli nákupy v aplikacích,“ uvedl Forstall s tím, že tento princip placení značně usnadňuje vývojářům prodej jejich produktů. „Pokud jste herním vývojářem a nabízíte extra placenou úroveň, ale zákazník musí pro její aktivaci zadávat číslo své platební karty, může to být pro zákazníka velkou překážkou,“ vysvětlil, a dodal, že platby v aplikacích pomocí jediného klepnutí prospěly oběma stranám.