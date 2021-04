Jak rychlý je iOS 14.5 oproti iOS 14.4.2

Apple včera po dlouhém testování uvolnil ostrou verzi iOS 14.5. Kromě nových funkcí leckterého uživatele rovněž zajímá, jak nová verze pohne s aspekty rychlosti a výdrže baterie našich iPhonů. Na výdrž baterie jsme si již obrázek udělat mohli a je třeba říct, že u většiny zařízení dochází k mírnému zlepšení. Nyní tedy pojďme na plynulost systému, a to na iPhonech SE 1. generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Celý test opět přikládáme pod tento odstavec.

Jako první začneme u iPhonu SE 1. generace, u nějž můžeme pozorovat domovskou obrazovku iOS 14 dříve na zařízení s iOS 14.4.2, přičemž rozdíl je přibližně třísekundový. Dále se zaměříme na aplikace třetích stran. Lepší práci na iOS 14.4.2 vidíme u YouTube a Apollonu for Reddit. Zbytek aplikací můžeme vidět téměř ve shodný okamžik. IPhone 6s nám „naskočí“ o něco dříve opět na iOS 14.4.2, výsledek je ale zanedbatelný. U tohoto modelu vidíme na iOS 14.4.2 o něco rychleji YouTube a VK. Na aktuální verzi jablečného systému má pak desetinu sekundy k dobru Snapchat. U iPhonu 7 si můžeme všimnout dřívějšího zapnutí na zařízení s iOS 14.5. Výsledek je ale naprosto zanedbatelný. Na starší verzi iOS můžeme opět pozorovat dřívější otevření YouTube. Dále také pak Facebooku, Apollonu for Reddit a VK.

IPhone 8 nám úvodní obrazovku odhaluje dříve na iOS 14.4.2. Pokud jde o aplikace, i zde můžeme sledovat dřívější spuštění YouTube na předešlé verzi iOS. O něco dříve také pak na tomto systému vidíme VK, Instagram a Apollon for Reddit. Na iOS 14.5 potom Snapchat. U prvního zástupce s Face ID v tomto testu můžeme o desetinu sekundy vidět dřívější naběhnutí systému na iOS 14.5. Dobré zprávy se opakují i při pohledu na aplikace, neboť všechny aplikace se zobrazí takřka ve stejný moment. Test zakončíme iPhone 11, u nějž sledujeme na obou zařízeních shodný start. U aplikací třetích stran je to pak zde stejná písnička jako u předchozího modelu. Podíváme-li na test s odstupem, nemůžeme říct, že by iOS 14.5, alespoň tedy starším modelům, nějak vyloženě svědčil. Je ovšem třeba dodat, že rozdíly jsou minimální. Jaké jsou vaše první pocity z iOS 14.5?