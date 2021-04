Vývoj chytrých brýlí Applu se zadrhl, jejich odhalení se tak možná posune

Že Apple pracuje na vlastním headsetu či chytrých brýlích není již pěkných pár let žádným tajemstvím. O tomto projektu toho ostatně víme již poměrně dost a to i v souvislosti s možným termínem odhalení jeho výsledku. Naprostá většina zdrojů se totiž shoduje na tom, že by se tak mělo stát už v průběhu příštího roku, avšak to jen v případě, že půjde vývoj hladce jako doposud. Právě hladký průběh se ale zřejmě nyní zkomplikoval.

Zdroje velmi dobře informovaného portálu DigiTimes pocházející přímo z dodavatelského řetězce Applu tvrdí, že kalifornský gigant nabírá zpoždění v testování prototypů jeho brýlí. Řeč je konkrétně o testování pokročilejší verze prototypu zaměřené na hmotnost či design, které mělo již odstartovat, avšak zatím se tak nestalo. A právě to je velký problém. Testování prototypů je velmi zdlouhavou záležitostí, jejíž protaženo se musí zákonitě odrazit i na zdržení všech následujících vývojových kroků. To jinými slovy znamená, že přestože se mají brýle začít vyrábět “až” na začátku příštího roku, kvůli nynějšímu zdržení se začíná termín pozvolna posouvat a s ním pravděpodobně i odhalení brýlí jako takových.

Na čem přesně se Apple mohl u chytrých brýlí nebo headsetu zaseknout je v tuto chvíli bohužel nejasné, byť se jako nejpravděpodobnější vysvětlení zdá právě problém s hmotností či tělem jako takovým. Nezbývá však nic jiného než doufat, že se Applu podaří všechny patálie co nejdříve vyřešit a v ideálním případě se mu podaří i dohnat ujíždějící prototypový vlak.