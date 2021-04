5 tipů a triků pro aplikaci Portmonka, díky kterým budete slevám ještě blíž 

Aplikace Portmonka ušetří vaší peněžence, a to nejen co se zbytečně nošených věrnostních karet týče. Do titulu si je totiž můžete naskenovat a v obchodě skrze ni jen ukázat čárový kód bez toho, aniž byste museli někde lovit kartu fyzickou. Díky přítomným slevám s ní však můžete ušetřit i své finance. Těchto 5 tipů a triků pro Portmonku vám ji pomůže ovládnou o to více.

Staňte se členy

K registraci do věrnostních klubů různých obchodů už nemusíte chodit osobně do jejich prodejen, ani infocenter či volat na k tomu určené linky, ale můžete tak učinit na webu. Na požadované stránky se však jednoduše přesměrujte přímo ze samotné aplikace, aniž byste je někde hledali. Stačí k tomu jít do záložky Menu, kde v sekci Další funkce vyberte Staň se členem.

Fotogalerie 1 cleny 1 1 cleny 2 1 cleny 3 Vstoupit do galerie

Cashback

V nabídce Menu najdete i funkci Cashback. Po registraci a přihlášení se získáte nejen vstupní bonus 60 Kč, ale tento program funguje i tak, že po výběru obchodu a on-line nákupu v něm obdržíte určitý počet svých vydaných peněz zpět na účet. To se samozřejmě liší obchod od obchodu. Za vším stojí služba VratnéPeníze.

Fotogalerie 2 cashback 1 2 cashback 2 2 cashback 3 Vstoupit do galerie

Úložiště

Protože se aplikace už nesoustředí jen na věrnostní karty, ale i vizitky, vstupenky, letenky a další digitální lístky, nabízí prostor zvaný Úložiště. Ten se nachází v Menu, ve kterém veškerý tento obsah můžete i filtrovat. Portmonka je tak i jistou alternativou pro aplikaci Apple Wallet (se kterou je nicméně provázána).

Fotogalerie 3 uloziste 1 3 uloziste 2 3 uloziste 3 Vstoupit do galerie

Slevové kupony

V záložce Akce najdete, jak jinak, mnohé akce na různé zboží v různých obchodech. Aplikace vás zde ale také informuje o aktivních kuponech. Ty vám dávají možnost ušetřit ve vybraných obchodech nemalé finance. Např. za 3 500Kč nákup v nábytkářském obchodě tak s kuponem ušetříte rovných 1 000 Kč. Kuponů je ale omezené množství a je nutné si je v aplikaci koupit. Jejich cena je závislá od celkové slevy, ale obvykle se pohybuje mezi 9 a 19 Kč.

Fotogalerie 4 kupony 1 4 kupony 2 4 kupony 3 Vstoupit do galerie

Automaticky jas

Pokud kliknete na jakoukoli uloženou kartu automaticky se zesílí jas obrazovky na maximum. Čtečky čárových kódů ale nejsou tak hloupé, aby kód nepřečetly i při trošku nižším jasu. Pokud se navíc chcete podívat na jakýkoli detail karty, nebo třeba obchody, které se kolem vás nacházejí, automatické zvýšení jasu vám po jejím rozkliknutí napálí plný jas přímo do očí. A to je značně nepříjemné. V Menu -> Nastavení najdete nabídku Automatický jas, kterou zde můžete vypnout.

Fotogalerie 5 jas 1 5 jas 2 Vstoupit do galerie

Stáhnout aplikaci Portmonka v App Store