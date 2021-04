5 skvělých seriálů zdarma na iVysílání, které vám zpříjemní víkend

Archiv České televize je často neprávem přehlíženou a vynikající službou, která je k nezaplacení. Je opravdu obsáhlý a najdete zde veškerý obsah, který byl odvysílán v rámcikanálů ČT – s výjimkou pořadů, jejichž zpětné přehrání neumožňují autorská práva. Pokud vám tedy ve standardním vysílacím čase utekl pořad, na který byste se rádi podívali, nezoufejte – můžete využít iVysílání. Jaké kousky na vás na webu ČT čekají tentokrát?

“Mafiánský” seriál Gomora zavede diváky do italské Neapole, kde se nachází centrum zločinecké organizace Camorry. Jeden z nejvýznamnějších mafiánů Pietro Savastano je poslán za mříže, což jeho parťák Ciro Di Marzio vnímá jako příležitost k tomu, aby se stal novým vůdcem. Mafiánská sága Gomora vznikla v roce 2014 a od té doby po zásluze sklízí ocenění i divácké úspěchy ve více než 30 zemích. Po úspěšném filmu Mattea Garroneho z roku 2008 je seriál již druhým filmovým zpracováním stejnojmenné knihy Roberta Saviana, která v roce 2006 otřásla Itálií. Saviano v ní rozkrývá hierarchii neapolské Camorry, její roli v obchodu s drogami a bílým masem a její provázanost s oficiální mocí.

V iVysílání najdete nově také vynikající seriál s názvem Potvora, který skvěle popisuje životní vzlety i pády single třicátnice, majitelky krachující stylové kavárny v centru Londýna, která se potýká se složitými osobními i rodinnými vztahy, jež neváhá přímo do kamery břitce komentovat. Šestidílná série Waller-Bridgeovou katapultovala mezi nejsledovanější autorky své generace a získala řadu ocenění. V březnu 2019 na první řadu navázala řada druhá, oceněná hned dvěma Zlatými glóby a šesti prestižními cenami Emmy. Podobně jako v předchozí řadě se deklarovaná komedie často láme do překvapivě naléhavého dramatu a dotýká se univerzálních témat osamělosti, existenciální úzkosti a složitosti navazovat a udržovat funkční vztahy. Bezejmennou protagonistku opět ztvárnila samotná autorka, v roli hrdinčiny pomyslné protihráčky a skutečné potvory se vrací Olivia Colmanová, zatímco klíčovou novou postavu hraje Andrew Scott, u nás patrně nejvíce známý rolí Moriartyho v seriálu Sherlock.

Děj seriálu Grantchester je zasazen do první poloviny 50. let. Mladý, poněkud nekonvenční vikář se slabostí pro jazz a whiskey, bojoval ve druhé světové válce, odkud si odnesl nepěkné vzpomínky. Zvídavý mladý muž se shodou okolností pustí do vyšetřování zločinu a spojí síly s místním policejním detektivem Geordiem Keatingem. Oba muži si přes počáteční nedůvěru padnou do noty a při vyšetřování se vzájemně doplňují.

Seriál Murdoch Mysteries vychází z detektivních románů Maureen Jenningsové, které čtenářům představily Williama Murdocha, člena torontské policejní stanice, muže, obdařeného zvláštním druhem přímo vizionářské intuice, a především člověka, jenž na hony předběhl svou dobu. Neboť Murdoch si na rozdíl od mnoha svých policejních kolegů i nadřízených moc dobře uvědomuje význam a váhu všech vědeckých objevů, jimiž konec devatenáctého století doslova překypuje.

Islandský kriminální seriál Vraždy ve Valhalle vypráví příběh detektiva se spletitou, nelehkou a temnou minulostí, který se vrací zpět na rodný Island. Zde totiž řádí záhadný sériový vrah. Hlavní hrdina seriálu se po návratu na Island setkává s mladou nadšenou policistkou, aby jí pomohl vraha, spojeného se záhadnou fotografií, dopadnout.