Nový Safety Car F1 je vybaven dvojicí iPadů, které jsou nezbytné pro jeho práci

Po dlouhých letech se v letošní sezóně F1 objevily v rámci safety car hned dvě novinky. Tou první je netradiční červené zbarvení tradičního Mercedes-Benz AMG GT a tou druhou pak zbrusu nový vůz Aston Martin Vantage. Oba vozy se v roli takzvaných safety carů budou po celou dobu sezóny střídat závod od závodu a dohlížet na bezpečnost pilotů a především pak traťových komisařů a všechny, kteří se podílejí na odklízení trosek z případných havárií. Zatímco Mercedes AMG GT již známe z uplynulých sezón jako vlastní ponožky, novinku v podobě Aston Martin nám představil přímo její řidič, bývalý špičkový závodník Bernd Mayländer, který safety car v F1 řídí již neuvěřitelných dvacet let.

Fotogalerie F1 Safety car ipad iPad Safety Car Safety Car iPad Aston Martin safety car Vstoupit do galerie

Safety car je doslova napěchován elektronikou a kromě veškeré techniky potřebné k bezchybné komunikaci s ředitelstvím závodu, medical carem, vrtulníkem a jezdci, potřebuje také systémy pro televizní vysílání, sledování umístění jednotlivých jezdců na trati a další desítky informací, které jsou důležité pro vyhodnocování toho, co přesně má v danou chvíli řidič a jeho kopilot na trati dělat, aby dokázali vést vláček dvou desítek vozů bezpečně po trati a vyhýbat se tomu, kvůli čemu musel vůz vůbec vyrazit na trať. Zatímco ovládání majáku s legendárními žlutými světly, na jejichž zhasnutí netrpělivě čekají jezdci ve vláčku za ním, je integrováno přímo do kokpitu vozu a tváří se jako jeho součást, informace o tom, co se děje na trati, jsou přenášeny do dvojice iPadů. Nový Aston Martin totiž ve svém palubním počítači ukazuje skutečně jen data o samotném voze, která můžete vidět i vy u běžně dostupného modelu.

Další a pro safety car mnohem důležitější data o tom, co se děje na trati, se přenáší do dvojice iPadů umístěných ve speciálních držácích tak, aby nehrozilo, že i při velmi svižné jízdě iPady upadnou. Tablety jsou připojeny k Wi-Fi, kterou vůz vytváří pomocí routeru umístěného v kufru, který zachycuje signál z řídící věže. Sekundárně je pak k dispozici samozřejmě také 4G LTE připojení.

Pokud by se vám vůz jako takový líbil, pak jeho přesná replika s jedinou výjimkou v podobě speciální elektroniky a majáků je k dispozici v omezeném počtu a koupit si ji můžete i vy a to s cenou startující na poměrně sympatické částce 4,2 milionu korun. Pokud se rozhodnete tento kousek pořídit do své garáže, vybavit jej dvojicí iPadů stejně jako jej používá Bernd Mayländer a jeho kopilot bude naprostá hračka.