Na iPhony se chystá ikonický Battlefield! Dokáže překonat Call of Duty?

Dnes už to není pravdou, ale během raných let válečných stříleček spolu herní série Battlefield a Call of Duty vedly poměrně vyrovnaný souboj. Během let se ale štěstěna a společně s ní větší část hráčské populace natočila směrem ke druhé zmíněné. Call of Duty po dlouhém období neustávající popularity dorazilo nakonec i na telefony, kde jeho mobilní verze zaznamenala přes sto milionů stažení během prvního týdne. V současnosti se Call of Duty Mobile těší obrovské popularitě, zatímco Battlefield na svůj mobilní hit stále čeká. To se ovšem ale může brzy změnit. V příspěvku na blogu DICE Studios totiž došlo k oznámení Battlefield Mobile, který by měl na iPhony dorazit někdy během roku 2022.

Generální ředitel studia Oskar Gabrielson v textu sdílí skutečnost, že o různé prototypy mobilní verze hry se vývojáři snaží už nějakou dobu. Nyní zřejmě narazili na takovou formu hry, která jim dává smysl. Ve stejném příspěvku láká Gabrielson na brzké představení nového dílu hlavní série Battlefieldu, hned na to ale upozorňuje, že mobilní verze hry z něj nebude vycházet, půjde osamostatný, unikátní projekt. Ten mají teď ve svých rukou vývojáři ze studia Industrial Toys, kteří se specializují na vývoj her na mobilní zařízení. Kdy dojde k nějakému většímu odhalení, zatím není jasné. Do příštího roku ale mají vývojáři spoustu práce, a my si zatím pořádnou střílečku můžeme na telefonech užít třeba ve formě jejich konkurenta Call of Duty Mobile.