Oslavy Dne Země v podání Applu: Fitness výzva za odznáček i připomínka uhlíkové neutrality

Na 22. duben připadají každoročně oslavy Dne Země – tedy dne, kdy se má lidstvo zamyslet nad současným stavem naší planety a v ideálním případě nastartovat či si připomenout snahy ohledně jejího zlepšení. A jelikož se. Apple právě o zlepšení Země dlouhodobě snaží, dnešní „svátek“ si samozřejmě nemohl nechat ujít. Ke klasickým oslavám ve formě vyzdobení Apple Storů a obarvený stopky na zeleno sice kvůli celosvětové pandemii koronaviru nepřistoupil, jelikož jsou spousty jeho obchodů stále uzavřené, i tak však stále jeho oslavy za to.

Kromě klasické fitness výzvy na Apple Watch, pro jejíž splnění stačilo dnes odcvičit třicetiminutový trénink jakékoliv aktivity, se Apple pochlubil například i videem, ve kterém znovu opakuje svůj závazek být do roku 2030 ve všech směrech zcela uhlíkově neutrální. A když říká ve všech směrech, myslí tím skutečně ve všech směrech – tedy třeba i z hlediska dodavatelského řetězce, který bude vyrábět uhlíkově neutrální Apple produkty. Před dodavateli je sice ještě dlouhá cesta, která navíc nebude kvůli nutnosti upravit jejich fabriky nejlevnější, bude však stát zaručeně za to.

Kromě videa, které si můžete přehrát výše, spustil Apple i nový mikroweb věnovaný právě jeho snaze stát se uhlíkově neutrálním. Naleznete na něm spousty zajímavých informací ohledně toho, co už kalifornský gigant v tomto směru podnikl, aby se tomuto závazku přiblížil, a nastinuje to, co jej ještě čeká. Prohlédnout si jej můžete zde.