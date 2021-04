Nová Magic Keyboard je kompatibilní se všemi Macy. Má to ale háček

Když Apple na své včerejší jarní Keynote představil své zbrusu nové iMacy s procesorem M1, mohli se diváci pokochat mimo jiné také pohledem na zajímavé nové příslušenství. Letošní iMacy je možné zkombinovat hned se třemi různými typy klávesnice Magic Keyboard. Jak vlastně tyto typy nových klávesnic a jak je to s jejich kompatibilitou s ostatními modely počítačů od Applu?

Nejnovější iMacy s procesory M1 je možné zakoupit s některou ze tří různých klávesnic Magic Keyboard. Uživatelé budou mít na výběr ze standardní klávesnice Magic Keyboard s Touch ID, rozšířenou Magic Keyboard s Touch ID a numerickou klávesnicí, a novou Magic Keyboard bez Touch ID a s klávesami pro emoji a aktivaci režimu Nerušit. V současné době sice zatím není možné zakoupit nové klávesnice Magic Keyboard zvlášť, společnost Apple ale zároveň také nijak nevyloučila, že by to v budoucnu mohlo být možné. Zároveň se ale potvrdilo, že nové klávesnice budou kompatibilní prakticky se všemi Macy – má to jen jeden malý háček.

Funkce Touch ID, kterou jsou vybaveny nové klávesnice Maci Keyboard od Applu, je vázaná na procesor M1. Znamená to, že díky Bluetooth konektivitě můžete tyto klávesnice připojit nejen ke starším modelům počítačů od Applu, ale prakticky k jakémukoliv zařízení, které nabízí podporu pro Bluetooth klávesnice. Jediné, co nebudete mít v tomto případě k dispozici, bude funkce Touch ID. Nejnovější iMacy si budete moci objednat na stránkách Applu od 30. dubna, prodej bude zahájen v průběhu druhé poloviny května.