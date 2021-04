Nová hra s Godzillou vyjde na iPhony už příští měsíc

Od té doby, co jsme vás před necelým měsícem informovali o oznámení třech nových her s Godzillou v hlavní roli. První z nich, Run Godzilla, ve které vychováváte vlastní radioaktivní monstra, vyšla již během původního oznámení. O dalších dvou projektech jsme se toho dozvěděli jen málo. Včera však vývojáři z TOHO Studios představili detailněji hru Godzilla Battle Line. O té jsme doposud věděli jen to, že proti sobě pošle tříčlenné bojové skupiny legendárních monster. Nyní se ale v novém traileru odhalují nové skutečnosti, a poprvé máme možnost vidět hru pořádně v akci. Sami se na videu níže podívejte, jak budou slavná monstra proti sobě bojovat.

Ve hře budeme sbírat kromě jednotlivých monster, známých z filmových a televizních sérií, i lidské zbraně vyvinuté pro střet s obřími monstry. Pomocí kombinace těchto dvou prostředků pak budete bojovat proti ostatní tříčlenným týmům. Hra nabídne kompetitivní ligu, ve které vám dovolí vyzývat hráče na vaší vlastní úrovni a postupně šplhat po ligovém žebříčku až na vrchol. K tomu ale budete muset dobře promyslet složená vlastního týmu. Godzilla Battle Line přinese možnost vybrat si z velkého množství monster – vývojáři zmiňují například King Ghidorah, Mechagodzillu, Mothru nebo Rodana. Že vám tyhle jména nic neříkají? Při hraní se nemusíte bát toho, že byste byli v nevýhodě kvůli neznalosti rozsáhlé historie frančízy. Jako příjemný bonus totiž hra nabídne i detailní popis reálií herního světa. Na Godzilla Battle Line se můžete těšit v průběhu letošního května.