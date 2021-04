Byť od prvního letu helikoptéry Ingenuity uplynulo jen několik dní, dnes v 11:30 našeho času se uskuteční let číslo dvě. Stroj by se měl vznést do výšky pěti metrů, přemístit se o dva metry, pořídit fotografii a vrátit se zpět. Tento let už ovšem živě vysílán nebude. O něco později nám NASA určitě dodá videa pořízená roverem Perseverance.