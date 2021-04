Vládní agentura USA Office of the Director of National Intelligence (ODNI) před pár týdny zveřejnila zprávu ohledně růstu čínských aktivit na oběžné dráze. V USA mají v této souvislosti obavy, že Čína získá schopnost sestřelovat satelity či je deaktivovat za použití laserů. Ředitelka výše zmíněné vládní sekce řekla, že se Čína zaměřuje na vybudování vedoucího postavení ve vesmíru.