Nový iMac s M1 má 3,5mm jack na opačné straně než jeho předchůdce. Proč tomu tak je?

Nový M1 iMac má zcela nový design se sedmi různými barvami, ze kterých si můžete vybírat. Jednou z těch menších změn, kterou oproti předešlé generaci přináší, je, že konektor pro sluchátka už není na zadní straně iMacu, ale je umístěn na jeho levém boku. A jak se ukazuje, je to z čistě technického důvodu.

Jednou z hlavních designových změn nového M1 iMacu je jeho tloušťka. Apple uvádí, že ta má pouhých 11,5 mm. Jak pak poznamenal Marques Brownlee na svém Twitter účtu, nový iMac je jednoduše příliš tenký na to, aby konektor pro sluchátka mohl na své zadní straně mít.

Fun fact: This new iMac is so thin (11.5mm) that it can’t fit a headphone jack on the back (typically 14mm deep) so they HAD to put it on the side. pic.twitter.com/obVif0xy0B

— Marques Brownlee (@MKBHD) April 20, 2021