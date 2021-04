Kdy Apple vydá iOS 14.5? Toto jsou nejpravděpodobnější varianty

Kdy Apple vydá iOS 14.5 je jedna z nejčastějších otázek, která se v diskuzích pod našimi články a na sociálních sítích magazínu Letem světem Applem objevuje v posledních hodinách a dnech prakticky nepřetržitě. Poměrně zajímavé je pak to, že hlad po termínu vydání neustal ani po včerejším oznámení Applu, že se tak stane příští týden. Jablíčkáři totiž holt chtějí vědět, kdy přesně, a nikoliv, kdy zhruba. To vám sice bohužel nejsme zatím schopni říci ani my, avšak vylučovací metodou lze minimálně k několika pravděpodobným termínům přijít. Kdy bychom se tedy mohli iOS 14.5 konečně dočkat?

Sledujete-li Apple a vydávání jeho větších updatů dlouhodobě, následující informace vás prakticky ničím neobohatí. Budeme totiž vycházet z minulosti, ve které Apple naprostou většinu velkých updatů vydával buď v úterý, nebo ve čtvrtek večer. Vyloučit sice nelze zcela ani pondělí a čtvrtek, ale s ohledem na to, že v minulosti tyto dny Apple využíval pro uvolnění updatů o poznání méně často než úterky a čtvrtky, nemá smysl s nimi přespříliš kalkulovat.

Nad pátkem pak můžeme tentokrát mávnout rukou úplně – jednak proto, že v pátek Apple uvolňuje updaty jen v případě, že potřebuje zalátat nějakou kritickou chybu v systému co nejdříve a jednak proto, že příští pátek – tedy 30. dubna – mají zamířit na pulty obchodů lokalizátory AirTags, které budou alespoň podle jejich oficiálního popisku v Newsroomu Applu vyžadovat pro plnou funkčnost iOS 14.5. To jinými slovy znamená, že ten musí být vydán logicky dříve než Apple spustí jejich prodeje. A právě vzhledem k nutnosti instalace nového iOS kvůli AirTagům je dle nás vysoce pravděpodobné, že se vydání updatu dočkáme už v úterý 27. dubna, aby měli jablíčkáři na jeho instalaci před příchodem AirTags alespoň nějaký čas.