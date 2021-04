Jakou odolnost nabídnou lokalizátory AirTag?

Po zdánlivě nekonečném čekaní hraničícím s beznadějí jsme se konečně dočkali. Apple dnes večer na své jarní konferenci Keynote s podtitulem Loaded konečně představil dlouho a netrpělivě očekávané lokalizátory s názvem AirTag. Apple produkty, jako jsou třeba Apple Watch nebo některé iPhony, se mohou kromě jiného pochlubit také voděodolností. Jak jsou na tom v tomto směru nové jablečné lokalizátory?

Lokalizátory od Applu mají víceméně stejnou podobu, jaká se ukazovala na únicích, zveřejněných počátkem tohoto roku – mají kruhový tvar, drobnou konstrukci, a jsou opatřené ikonickým logem nakousnutého jablíčka. Funkce jablečných lokalizátorů je asi všem více než jasná – AirTag spolupracují s nativní aplikací Najít na Apple zařízeních, a uživatelé mohou jejím prostřednictvím snadno lokalizovat zapomenuté nebo ztracené předměty, které jsou opatřené zmíněnými lokalizátory. AirTag nabídnou vizuální, haptickou i audio odezvu, jsou osazené čipem U1 pro co nejpřesnější lokalizaci, a nabízí až roční výdrž baterie. Poté, co se baterie lokalizátoru vybije, je možné ji nahradit běžnou kulatou baterií typu CR2032. Lokalizátory AirTag se vyznačují velmi nízkou spotřebou energie a šifrovaným Bluetooth připojením. Jeden AirTag vás vyjde na 890 korun, čtveřice AirTagů pak na 2990 korun. K lokalizátorům si můžete zakoupit také barevné klíčenky. Společnost Apple uvádí, že se její nové lokalizátory mohou kromě jiného pochlubit také odolností třídy IP67. V praxi to znamená, že jsou voděodolné do maximální hloubky jednoho metru při ponoření do třiceti minut. Apple nicméně upozorňuje na to, že spolu s používáním lokalizátorů může přirozeně postupně klesat také míra jejich odolnosti. Lokalizátory, stejně jako klíčenky a pouta, můžete zakoupit v oficiálním e-shopu Applu. Předobjednávky začínají 23. dubna.