Apple vydal finální bety iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, HomePod OS 14.5, macOS 11.3 a tvOS 14.5

Jste-li zapojeni do vývojářského beta testování, Apple si pro vás na dnešní večer připravil v rámci své Keynote malé překvapení ve formě uvolnění finálních bet všech nyní testovaných systémů. Máte-li tedy ve svých zařízeních nainstalované příslušné vývojářské profily, v tuto chvíli byste již měli všechny updaty vidět na příslušném místě a co víc – mít je možnost stáhnout do svých zařízení.

Všechny testované verze lze označit za poslední majoritní update operačního systému iOS 14. Již zhruba za měsíc a půl jej totiž Apple „přebije“ novým iOS 15, na který se v následujících měsících maximálně zaměří a iOS 14 kvůli tomu odsune na druhou kolej. Je nicméně pravděpodobné, že pár minoritních záplat na opravy bugů a tak podobně si neodpustí.

Veřejné verze všech operačních systémů vypustí Apple v průběhu příštího týdne. Přesný termín však bohužel světu neoznámil a je možné, že ani sám zatím tak úplně neví. Pravdou totiž je, že jej čas přespříliš netlačí – vždyť prakticky všechny novinky začne prodávat až ve druhé polovině května a v dubnu stihne spustit jen jejich předobjednávky.