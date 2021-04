Unikla další novinka, kterou Apple zítra představí na Keynote

Zítřejší Apple Event se nebude dle všeho točit jen kolem hardware, ale i kolem minimálně jedné nové služby. Řeč je konkrétně o Apple Podcasts+, tedy obdobě Apple TV+ zaměřené na originální podcasty. Právě na těch totiž Apple se svými partnery podle dostupných informací již relativně dlouho pracuje a nyní jich má připravených tolik, že je může světu konečně začít “prodávat”.

S informací týkající se odhalení nové služby Apple Podcasts+ přišel jako první velmi dobře informovaný mediální reportér PEter Kafka z Vox Media. Odkud své informace získal sice neprozradil, je však dle svých slov přesvědčen o tom, že se této novinky zítra večer skutečně dočkáme. Nutno přitom podotknout, že by se o nic překvapivé nejednalo – i Apple TV+ byla totiž představena na jarním Eventu, konkrétně tom z roku 2019. K jejímu spuštění nicméně došlo až 1. listopadu téhož roku a není vyloučeno, že i na originální podcasty si nějakou dobu počkáme.

Zítra se dočkáme například i odhalení nových iPadů Pro:

V tuto chvíli je kromě odhalení Apple Podcasts+ otázkou také to, na jaké trhy by jimi Apple cílil. Dá se totiž předpokládat, že své pořady chystá jen v angličtině či maximálně v několika dalších světových jazycích, což by mohlo právě většímu rozšíření služby například i k nám zavřít dveře. Totéž ostatně potkalo i Apple News+, které je dostupné jen v několika málo zemích kvůli svému jazykovému omezení na angličtinu. Apple TV+ sice Apple provozuje prakticky celosvětově, avšak to zřejmě jen díky tomu, že je schopen obsah ve službě dobře “otitulkovat” a tím jej tak zpřístupnit široké veřejnosti v její mateřštině. U podcastů ale nic podobného samozřejmě nelze. Nechme se však překvapit.