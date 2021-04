Apple nabízí po celém světě ke svým zařízením roční záruční krytí. V rámci tohoto krytí můžete zdarma využít možnosti reklamace zařízení v případě, že nějaká jeho část přestane fungovat. Skvělé na tom je, že v době platnosti tohoto krytí můžete vaše zařízení odnést do jakéhokoliv autorizovaného servisu. Není tedy nutné, abyste reklamaci prováděli tam, kde jste zařízení kupovali. V České republice každopádně platí zákon na ochranu spotřebitele, který každému prodejci nařizuje poskytnout dvouletou záruku. Jestliže se vám se zařízením něco stane mezi prvním a druhým rokem stáří, tak už je nutné, abyste jej reklamovali přesně tam, kde jste jej koupili.

Jak na iPhone zjistit informace o záruce a krytí

Pokud byste chtěli zjistit platnost ročního záručního krytí vašeho iPhonu (či iPadu), které nabízí samotný Apple, můžete tak učinit přímo v systému zařízení – není tedy nutné hledat účtenku či fakturu s datem zakoupení – tu musíte hledat až poté, když je zařízení staré minimálně jeden rok. Postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste v rámci iOS (či iPadOS) přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak níže rozklikněte možnost Obecné.

Na další obrazovce se pak přesuňte do sekce Informace.

Zde se pod základními informacemi nachází samostatná kolonka o platnosti krytí. Zobrazit se může buď Platnost krytí vypršela, anebo Omezená záruka.

Po rozkliknutí už si můžete zobrazit informace o vašem krytí a o možnostech servisu a podpory.

Jak už jsem zmínil výše – pokud se v nastavení zobrazí, že platnost krytí vypršela, tak to nutně nemusí znamenat, že už nemáte nárok na uplatnění záruky. Pokud je vaše zařízení staré do dvou let, tak je pořád možné záruku uplatnit přímo u prodejce, kde jste zařízení kupovali. Dobrou zprávou je, že technickou podporu můžete využít i po záruce. Buď stačí zavolat na linku Applu – telefonní číslo 800 701 391 – anebo doporučuji, abyste si stáhli perfektně zpracovanou aplikaci Podpora Apple. Tato aplikace je k dispozici naprosto zdarma v App Storu a najdete v ní například informace o opravách, co můžete dělat v případě nefunkčnosti zařízení, dále informace o předplatných, heslech, zabezpečení, aktualizacích a další.