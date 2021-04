Originální řemínky pro Apple Watch jsou zlevněné o téměř 6 tisíc

Komerční sdělení: Mezi Apple uživateli platí jedno nepsané pravidlo: řemínků pro Apple Watch není nikdy dost. A je to pravda. Jenže slevy na originální řemínky od Applu nebývají často, ale když už se nějaké objeví, většinou stojí za to. To platí i tentokrát, kdy cena klesla téměř o 6 tisíc korun.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Řeč je konkrétně o Článkovém tahu, který patří mezi ty nejluxusnější řemínky v nabídce Applu. Levněji koupíte jak stříbrnou, tak i vesmírně černou variantu, která působí opravdu elegantně. Konkrétně jde o řemínky ve velikosti pro 38mm Apple Watch, nicméně bez problému pasují i na 40mm variantu, takže například i na nejnovější Apple Watch Series 6. Řemínky jsou aktuálně v pořádné slevě za 3 290 Kč (původně 8 990 Kč).