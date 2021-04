Kuo: První chytré brýle Applu dostanou 15 fotoaparátů

Již několik let není žádným tajemstvím, že se Apple chystá světu představit svou vizi chytrých brýlí nebo chcete-li headsetu, kterou by možná rád v budoucnu dokonce i nahradil iPhony. První generaci tohoto produktu by pak mohl podle dostupných informací představit již v příštím roce a to za celkem přijatelnou cenu kolem 1000 dolarů (tedy asi 30 000 Kč při “jablečném” přepočtu na koruny). Před pár hodinami pak o ní analytik Ming-Chi Kuo poodhalil další zajímavý detail.

První generace headsetu Applu má podle Kua kombinovat rozšířenou a virtuální realitu, kvůli čemuž pro ní bude naprosto klíčové monitorování okolního prostředí. Kalifornský gigant proto do tohoto produktu nasadil dle Kuových zdrojů na 15 fotoaparátů, které mu mají právě ve sledování okolí, ale i očí uživatele zajistit dostatek potřebných dat, na kterých bude záviset spolehlivost produktu. Jak přesně budou fotoaparáty rozděleny z hlediska úkonů a potažmo jak budou na brýlích umístěny je ale zatím ve hvězdách.

Obecně se dá říci, že se toho od chytrých brýlí Applu očekává skutečně spoustu. Nemělo by se totiž jednat jen o doplněk, ale plnohodnotný produkt s vlastním operačním systémem rOS či App Storem. Údajně se u něj počítá dokonce i s nasazením podpory pro dioptrická skla, díky čemuž by si tak k němu mohli najít cestu i lidé s vadným zrakem. Zda se první iterace této přelomové novinky dočkáme už příští rok, nebo budeme muset čekat déle však ukáže až čas.