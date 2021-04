Snaha o uhlíkovou neutralitu je stále viditelnější. V sousedním Německu má v plánu Energetický a průmyslový holding (EPH), a to prostřednictvím své dceřiné společnosti EP New Energies (EPNE), vybudovat větrné parky, které budou mít výkon až 300 MW. V této souvislosti byla již podepsána smlouva s GE Renewable Energy (GE), jež se týká dodávky prozatím padesáti větrných turbín. Ty by měly ročně generovat až 800 000 MWh. Výstavba těchto parků by mohla začít už za dva roky.