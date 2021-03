Globální oteplování je problém a je třeba se mu nějakým způsobem pokusit předejít. Pokusí se o to také projekt, za kterým stojí Bill Gates. Jde o vypuštění křídového prachu ve stratosféře, jenž by měl odrážet sluneční záření a ochladit tak planetu. První experiment tohoto typu by měl proběhnout již v létě nad švédským městem Kiruna. Má jít o vypuštění zhruba 2 kilogramů prachu ve výšce 20 kilometrů nad povrchem. Odborníci ale s touto metodou příliš nesouhlasí.