Sčítání lidu 2021: Nejčastější otázky ke sčítání z úst rodičů

Sčítání lidu 2021 je v plném proudu již pěkných pár dní, ale i přesto se dnes a denně objevují nejrůznější otázky týkající se toho, jak postupovat při vyplňování formuláře při méně standardním fungování. Na ty se však naštěstí neustále snaží zodpovědět skrze tiskové zprávy České statistický úřad, který sčítání organizuje, díky čemuž si tak o nich můžeme udělat poměrně snadno jasno. Níže naleznete například vysvětlení tří nejpalčivějších otázek ke sčítání lidu z úst rodičů.

Distanční výuka

Jeden z nejčastějších dotazů českých rodičů, kteří vyplňují sčítací formulář, se týká otázky na adresu, kam jejich potomci dojíždí za vzděláním. Vzhledem k epidemické situaci, kdy jsou žáci a studenti skoro rok na distanční výuce, je toto váhání pochopitelné. „Pro vyplňování údajů

o dojížďce do školy je klíčové, zda pro děti bude výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření. U většiny studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie distanční výuka naplno přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě tak rodiče prosíme o vyplnění adresy dané školy, i když se jejich děti momentálně vzdělávají z domova,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Ne všichni rodiče ale nutně znají celou adresu konkrétní vzdělávací instituce. Pomoci mohou webové stránky školy nebo online mapy, kde se po zadání jména školy zobrazí i její adresa.

Pokud se rodičům přesto nepodaří přesnou adresu školy vyhledat, mohou zaškrtnout políčko „Pokud našeptávač nenabízí přesnou adresu, vyplňte alespoň obec“ a uvést jen název obce. Našeptávač v elektronickém formuláři následně zajistí, aby byla adresa zadána přesně a ve správném formátu.

Střídavá péče

Zajímavou otázku přináší i institut střídavé péče. Který z rodičů by měl dítě sečíst v rámci své domácnosti a jak se vyhnout tomu, aby dítě nebylo sečteno dvakrát? Ideální je, pokud se dospělí dohodnou. Uvést by se měla adresa, kde dítě bydlí po většinu roku. Pokud to nelze jednoznačně určit a dohoda mezi rodiči není možná, pak se uvede adresa platná k rozhodnému okamžiku, tedy kde dítě bydlelo o půlnoci z pátku 26. března na sobotu 27. března 2021.

Děti v zahraničí

Specifickou oblast dotazů pak tvoří situace dětí narozených v zahraničí. Nejčastěji se rodiče ptají, zda mají sečíst i dítě, které se narodilo v zahraničí. Pokud má dítě trvalé bydliště v ČR, tak podléhá sčítání. Pokud ne, ve formuláři se neuvádí.