Na iPhony dorazila netradiční hra Play Together. Vaším úkolem v ní bude se zkrátka jen bavit

Na iPhony a iPady dorazila nenáročná herní novinka Play Together od studia Haegin. Pokud se řadíte mezi náročné hráče, kteří si užívají dobře konstruovaných herních systémů, asi vás dneska trochu zklameme. Play Together se totiž spíše než na hratelnost soustředí na poskytnutí platformy pro společné setkávání. Virtuální svět hry ale i tak dokáže nabídne řadu různých hříček a příležitostí, které vám umožní užít si volný čas na vašem zařízení. Play Together totiž cílí k tomu propojit hraní arkádových hříček, společesnké funkce a rozšířené možnosti úpravy postav a prostředí v jeden soudržný celek.

Hra z ukázky výše nezapře velkou dávku optimistického ražení, během hraní totiž budete potkávat hráče z celého světa, se kterými se budete moci zpřátelit. V krásném prostředí Kaia Islandu pak budete společně kromě miniher zažívat i spoustu činností známých z reálného života. V okolí ostrova můžete rybařit, kempovat nebo pořádat taneční party. Zní to všechno podobně jako hit minulého roku Animal Crossing: New Horizons z konzole Switch. Na vývojáře Play Together samozřejmě nemůžeme klást takové požadavky jako na jejich japonské kolegy, i přes to však jejich novinka vypadá jako příjemný únik z depresivní reality dnešních dní. Hru můžete sami vyzkoušet již nyní. Na App Storu je k dispozici zcela zdarma.