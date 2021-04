To tu ještě nebylo. Na Kickstarteru můžete koupit pračku na AirPods

Pokud se na veřejnosti stydíte vytahovat sluchátka z uší především kvůli tomu, co se v nich může nacházet, a přesto jste příliš znechuceni, abyste je doma vyčistili, je zde řešení. Představte si miniaturní pračku, do které jen místo oblečení dáváte své AirPody. Právě to slibuje produkt Cardlax EarBuds Washer.

Jedná se o poměrně malou krabičku, ve které najdete kompletní sadu na čištění svých sluchátek. Není určena jen pro AirPody, ale prakticky pro jakékoli TWS sluchátka. Obsahuje rotující kartáček, kterým vyčistíte mřížky sluchátek, sprej se 70% alkoholem, který nastříkáte do „bubnu pračky“, do které poté vložíte sluchátka a už jen zapnete čištění. Jak buben sluchátka otáčí, tak je postupně čistí. Vnitřní houbu lze vyjímat a snadno ji omýt pod tekoucí vodou. Tvůrci slibují, že celý proces čištění je maximálně šetrný a nezpůsobí sluchátkům žádnou újmu na funkčnosti.

Tvůrci v crowdfundingovém Kickstarteru rozjeli kampaň s cílem vybrat na zahájení sériové výroby produktu alespoň 5 000 dolarů. Nyní už jim přispěvatelé poslali na 100 tisíc dolarů, přičemž do konce samotné kampaně zbývá ještě více jak 50 dní. Je tak vidět, že tvůrci odhalili díru na trhu, o kterou je jednoduše zájem. Není se také čemu divit, protože počet prodaných TWS raketově roste.

Ti, kteří si Cardlax EarBuds Washer předobjednají co nejdříve, mohou tak učinit za 33 dolarů (cca 750 Kč, v době psaní článku ale zbývaly jen poslední čtyři kusy za tuto cenu, další tier je za 39 dolarů, cca 850 Kč), přičemž k prvním zájemcům se produkt bude rozesílat už na začátku června letošního roku. Ve zvýhodněných nabídkách si můžete pořídit i více kusů najednou, nebo si lze přikoupit speciální masážní nástroj společnosti o velikosti kreditní karty.