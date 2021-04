Ocitli jste se někdy v situaci, kdy jste si na internetu našli nějaký zajímavý obsah, ale nechtělo se vám ho číst? Pokud ano, tak v rámci iOS existuje funkce, kterou můžete využít k tomu, aby vám vybraný obsah přečetl samotný iPhone. Jednoduše tak můžete například pracovat v kuchyni anebo se třeba někam chystat, zatímco na pozadí vám bude předčítán třeba náš článek. Tato funkce je opravdu návyková a pokud si ji pomocí níže uvedeného postupu aktivujete, tak si ji rozhodně zamilujete.

Jak na iPhone aktivovat předčítání výběru obsahu

Pokud byste si na iPhonu chtěli aktivovat funkci, pomocí které si můžete nechat přečíst vybraný obsah na obrazovce, tak se nejedná o nic složitého. Prvně je ale nutné funkci aktivovat, až poté se možnost pro přečtení objeví:

V rámci iOS prvně otevřete nativní aplikaci Nastavení.

Níže rozklikněte kolonku s názvem Zpřístupnění.

Jakmile tak učiníte, tak v kategorii Zrak klepněte na Předčítání obsahu.

Zde pomocí přepínače nahoře aktivujte Přečíst výběr.

Nyní se přesuňte například do Safari, kde otevřete obsah, který si chcete nechat přečíst.

kde otevřete který si chcete nechat přečíst. Poté, co se na stránce objevíte, tak prstem text k přečtení označte.

V menu, které se zobrazí, pak stačí klepnout na Číst.

Jakmile provedete výše uvedený postup, tak iPhone ihned začne hlasem obsah předčítat. Pokud byste chtěli předčítání zastavit, tak stačí v menu označeného obsahu klepnout na Pozastavit. V případě, že vám nevyhovuje rychlost čtení, anebo samotný hlas, tak si samozřejmě veškeré tyto předvolby můžete změnit. Stačí přejít do Nastavení -> Zpřístupnění -> Předčítání obsahu, kde níže stačí klepnout na Hlasy a vybrat si hlas, popřípadě pro úpravu rychlosti čtení stačí posunout konkrétní posuvník níže. Pro jednoduché označení obsahu doporučuji, abyste se v rámci Safari, pokud to je možné, přesunuli do režimu Čtečky.