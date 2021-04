Applu uniklo datum první letošní Keynote

Milovníci Applu a zejména pak jeho tiskových konferencí nebo chcete-li Keynotes, začněte slavit. První letošní Keynote by se totiž měla alespoň podle umělé asistentky Siri dostupné napříč Apple produkty konat už příští úterý – tedy 20. dubna a to klasicky v Apple Parku v Cupertinu.

Datum 20. dubna prozrazuje Siri (a to i v době psaní tohoto článku) při položení otázky “Kdy je další Apple Keynote”. Jelikož vychází asistentka přímo z dat Applu, zdá se extrémně nepravděpodobné, že by se s termínem spletla například jeho záměnou za jinou událost. Jako nejpravděpodobnější vysvětlení se jeví chyba na straně Applu, kdy byly na servery sloužící pro využívání Siri nahrána data, která nejsou zatím určena veřejnosti.

Budeme-li vycházet z toho, že je termín 20. duben správný a dočkáme se v tento den první letošní Keynote, znamenalo by to, že se už dnes večer musíme dočkat rozeslání pozvánek. Na online konference je totiž Apple rozesílá vždy přesně s týdenním předstihem. Pokud se dnes nic takového nestane, pak zkrátka příští úterý událost nebude a ve hře tak bude buď její odložení, nebo odhalení novinek skrze tiskové zprávy. Objevit by se mezi nimi měly například nové iPady Pro, AirTagy či Apple TV.