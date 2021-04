Šikovný vývojář vzkřísil na Macích hru Flappy Bird, spouští se přes notifikaci

Pravděpodobně existuje jen málo lidí, kteří by si nepamatovali hru Flappy Bird, jež byla jednu dobu obrovským hitem. Byť hra byla odstraněna z App Store v roce 2014, její duch žije dál. Můžete tedy narazit na spoustu her fungujících na tomto principu. V jednoduchosti je krása. Pokaždé, když jste se dotkli obrazovky, pták jménem Farby o něco povyskočil. Úkolem tedy bylo dostat jej co nejdál, aniž byste narazili do překážky v podobě potrubí. Hra byla skutečně náročná a rozhodně nebyla ničím pro netrpělivé jedince.

Fotogalerie Flappy Bird - 1 Flappy Bird - 2 Flappy Bird - 3 Flappy Bird - 4 Vstoupit do galerie

I když herní titul s námi již téměř 7 let není, stále existují cesty, jak si původní verzi zahrát. Krásná příklad ukázal vývojář, jenž Flappy Bird dostal do macOS Big Sur, a to díky použití UserNotificationsUI. Hra se pouští poněkud netradičně, jelikož dle níže přiloženého videa je třeba příchozí notifikace, v nichž vývojář Neil Sardesal využil interní prvky. Při pohledu na hru si jistě každý vybaví, kolik nervů u Flappy Bird ztratil. Ačkoli šlo o opravdu jednoduchou hru, byla jednu dobu tak populární, že jen z reklam generovala 50 tisíc dolarů denně. Jaký byl váš osobní rekord v této hře?