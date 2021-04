Přesně před 60 lety se lidstvo poprvé podívalo do vesmíru. Připomeňte si tento historický milník

Dnes s úžasem sledujeme fotografie pořízené roverem Perseverance, testování prototypů vesmírné lodi Starship, která by jednou měla letět na Mars, či program Artemis, jehož cílem je vrátit člověka zpět na Měsíc. Na den přesně před 60 lety začalo dobývání vesmíru. Ve vesmírných závodech zasadil tehdejší Sovětský svaz Spojeným státům velkou ránu. Dne 12. dubna 1961 se stal Jurij Gagarin prvním člověkem ve vesmíru.

V 9 hodin a 7 minut ráno (moskevského času) z kosmodromu Bajkonur odstartovala kosmická loď Vostok 1 s Jurijem Gagarinem na palubě. Už asi minutu po startu první muž ve vesmíru pociťoval přetížení 3 až 4 G. Po 8 minutách a 36 sekundách po startu dohořel motor 3. stupně rakety. Během jedenácté minuty po startu se pak celý 3. stupeň oddělil. Už přibližně po 14 minutách mohl astronaut cítit stav beztíže. Během letu udržoval spojení se střediskem a zapisoval své pocity z letu. Vtipným příběhem je, že mu po čase uplavala tužka. Začal tedy své myšlenky nahrávat. Po 57 minutách Vostok 1 dosáhla maximální výšky 327 kilometrů nad zemským povrchem, byť bylo původně v plánu „pouze“ 230 kilometrů. Gagarin se v tomto momentu napil a trochu pojedl.

Sestup neprobíhal zcela podle představ. V 10:25 motor zbrzdil loď, ovšem pracoval kratší dobu než bylo původně v plánu, což zapříčinilo neoddělení přístrojového úseku od kabiny. Loď také začala rotovat, ale Gagarinovi nikdo tehdy nedokázal poskytnout žádnou radu. Po chvíli avšak rotace ustala. Teplota ochranného štítu se během sestupu zahřála až na 2000 °C a přetížení vystoupalo na 10 G. Ve výšce 7 km byl Gagarin katapultován a přistál na padáku. Celý let trval 108 minut. Pokud by vás tento let (či jeho politické pozadí) zajímal víc, pod tímto odkazem naleznete několik dokumentů.