Podívejte se, jak rychlá je 7. beta iOS 14.5 oproti iOS 14.4.2

Testování i nadále pokračuje a Apple včera vydal již sedmou beta verzi očekávané aktualizace iOS 14.5. Nás opět zajímá, jak může iOS 14.5 pohnout s aspekty rychlosti a výdrže baterie. Na první ze jmenovaných se dnes podíváme, a to v přímém porovnání s iOS 14.4.2 na iPhonech SE 1.generace, 6s, 7, 8, XR a 11. Na test si můžete udělat obrázek sami v odkaze pod odstavcem.

Začneme s iPhonem SE 1. generace, u nějž můžete vidět domovskou obrazovku iOS 14 na zařízení s aktuální verzí jablečného operačního systému, a to přibližně o dvě sekundy. Dále se zaměříme na aplikace třetích stran. Na betě iOS 14.5 lze pozorovat rychlejší spuštění YouTube a Twitteru. Na iOS 14.4.2 se daří lépe Apollonu for Reddit, Snapchatu a Instagramu. U iPhonu 6s můžeme vidět naopak rychlejší „náběh“ systému na betě, byť rozdíl je opravdu malý. Na betě si můžeme povšimnout lepší práce aplikací YouTube, Twitter a Apollon for Reddit. Na aktuální verzi má jen zlomek sekundy k dobru Instagram. Na řadu přichází iPhone 7, který má o něco lepší start na iOS 14.4.2. Zde je nutné říct, že drtivá většina aplikací se otevře dříve na aktuální verzi systému. Rozdíl je ale skutečně zanedbatelný.

IPhone 8 se spustí dříve opět na iOS 14.4.2 se zhruba sekundovým náskokem. Zde je výsledek nejednoznačný, jelikož aplikace mají desetinu sekundy různě k dobru na obou systémech. Dobrou zprávou je, že aktualizace na tomto modelu žádnou neplechu nedělá. Nyní k prvnímu zástupci s Face ID, a sice iPhonu XR. Zde vidíme rychlejší spuštění opět na iOS 14.4.2. Rozdíl je ovšem prozatím nejmenší. Na sedmé betě můžeme vidět lepší práci aplikací Twitter a Apollon for Reddit. Ostatní aplikace se spouštějí ve stejný moment. Nejmladší ve výběru v podobě iPhonu 11 nám odhaluje úvodní obrazovku opět dříve na iOS 14.4.2. Na tomto systému si také můžeme všimnout rychlejšího spuštění YouTube, Snapchatu a Instagramu. Odlišnosti jsou ale minimální. Beta je naopak ku prospěchu Twitteru a VK. Zkoušíte beta verze iOS 14.5?