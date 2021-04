Objevily se fotky 3D maket nových iPadů Pro a mini 6

S maketami chystaných Apple produktů se v posledních dnech doslova roztrhl pytel. Po zveřejnění maket iPhonu 13 Pro a iPadu mini 6 se totiž dnes objevily snímky maket iPadů Pro (2021) doplněné opět o iPad mini 6, byť s jiným designem než měla maketa ze včerejška. Nutno však podotknout, že na rozdíl od iPhonu 13 Pro se o žádné terno nejedná.

Jak můžete vidět v galerii vedle tohoto odstavce, nové iPady Pro i mini 6 vypadají prakticky stejně jako jejich nynější generace. Zatímco u iPadu mini vyvolává dnes zveřejněná podoba velké otázky, jelikož popírá dříve zveřejněné úniky, v případě iPadů Pro jejich designová shoda s tablety z loňska absolutně nepřekvapí. Apple u nich totiž změnil podle dostupných informací z hlediska designu jen pár detailů typu počet výdechů reproduktoru a tak podobně, kvůli čemuž je bude poměrně obtížné jednoduše rozpoznat – tedy minimálně při vypnutém displeji v případě 12,9” modelu. Ten se má totiž letos dočkat nasazení displeje s mini LED podsvícením, který by měl být mnohem kvalitnější než stávající Liquid Retina, což bude samozřejmě viditelné i pouhým okem. U menšího iPadu Pro se pak s Liquid Retinou opět počítá. Co se pak týče procesoru, oba modely mají do vínku dostat čip A15X Bionic doplněný o 6GB RAM paměti. Počítá se rovněž s podporou 5G sítí, kterou v současnosti disponují u Apple produktů jen iPhony 12 (Pro). Poměrně zajímavým detailem na snímcích je trojitý fotoaparát, o kterém však dnes slyšíme poprvé.

Kdy přesně Apple novou generaci iPadů Pro představí je v tuto chvíli nejasné, stejně jako nevíme ani to, kdy se ukáže iPad mini 6. V kulárech se však minimálně v souvislosti s iPady Pro šušká, že by se měly světu ukázat snad už v polovině dubna a to zřejmě na online Keynote. Zda se tak stane zřejmě odhalí už několik následujících dní, ve kterých bychom se snad mohli dočkat rozeslání pozvánek na tuto událost.