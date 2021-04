Jedna z nejočekávanějších novinek iPhonů 13 Pro potvrzena dalším zdrojem

Jestli na něco jablíčkáři u iPhonů dlouhodobě nadávají, je to maximální kapacita jejich úložiště. Tu má totiž Apple v současnosti nastavenou na 512GB, přičemž ještě relativně nedávno to bylo například “jen” 256GB. Ačkoliv si mohou tato úložiště zdát jako obří a dostačující snad každému, pravda je taková, že dlouholetí uživatelé iPhonů, kteří jsou zvyklí mít soubory uložené lokálně, již naráží na jejich horní hranu. S tím však bude u iPhonů 13 Pro konec.

Zdroje portálu iPhoneSoft dnes v noci potvrdily zprávy z minulých týdnů týkající se výrazného navýšení maximálního úložiště letošních iPhonů. Konkrétně řada 13 Pro se má konečně dočkat nasazení 1TB paměťových čipů, díky čemuž tedy nabídnou de facto dvakrát více místa pro soubory, než je tomu u špičkové verze nyní. Stále je nicméně nejasné, zda se bude jednat o čtvrtou úložnou variantu, kterou Apple doplní nynější 128GB, 256GB a 512GB, nebo o náhradu za některou z této trojice. V minulosti však Apple vždy iPhony prodávat jen ve třech úložných konfiguracích, takže se jako pravděpodobnější jeví spíše varianta dva.

Otázka počtu úložných variant iPhonů 13 Pro je důležitější, než se může na první pohled zdát. Pokud by totiž Apple zanechal ve své nabídce původní úložné varianty a nasadil do ní čtvrtou 1TB, znamenalo by to, že by vzrostla výrazně i maximální cena iPhonu. Pokud by však kalifornský gigant některou z nyní prodávané trojice nahradil 1TB (tedy logicky tu nejvyšší a v nabídce by zanechal například 256GB pro základ, 512GB pro střed a 1TB jako vrchol), cenami by hýbat nemusel vůbec nebo jen minimálně. Ostatně, když loni přesel u základních modelů ze 64GB úložiště na 128GB úložiště, na ceně se to nepromítlo.